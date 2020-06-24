台灣出現坦布蘇病毒 醫：吃鴨肉不會有感染風險

台灣研究團隊首度在台灣北部、中部的蚊子身上，發現人畜共通新興傳染病(Tembusu Virus，TMUV)，感染科醫師研判，該病毒傳播途徑應為病媒蚊傳播，吃鴨肉不會有感染風險，且以現有文獻分析，該病毒不會使人類出現臨床徵狀，民眾無須過度恐慌。

疾管署副署長莊人祥表示，自去年發現坦布蘇病毒可能傳染給人類後，疾管署主動針對約150名符合日本腦炎通報定義者加採驗坦布蘇病毒PCR及抗體檢驗，全數陰性，截止目前，我國暫無確診者。

莊人祥表示，該傳染病人類感染者皆由抗體篩檢而來，文獻未見核酸檢驗（PCR）陽性者，換句話說，目前已知的感染者都不是發病當下被發現，對人類會造成什麼影響仍待進一步觀察。

坦布蘇病毒與登革病毒、茲卡病毒及日本腦炎病毒都一樣屬於黃病毒屬，在馬來西亞及印尼曾有報告顯示，在人身上可測到有坦布蘇病毒的抗體。在中國大陸山東省，也有報導，抽驗養鴨場工人血清及口腔拭子檢測發現有坦布蘇病毒，也發現抗體。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬表示，在跨物種傳染病模式中，高達95％傳染病對於人類而言是不顯性感染，由於目前坦布蘇病毒皆是在人體上留下抗體，研判該病毒對人類是不顯性感染，應不會有臨床徵狀，民眾不用過度恐慌。