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提早進入夏季型天氣 賈新興：梅雨季5月28日就結束
今年梅雨季何時結束，廣受討論，天氣風險管理公司總監賈新興說，從事後觀測資料得知，今年梅雨季在5月28日就結束，這也意謂著提早進入夏天型天氣型態。
賈新興說，透過事後的觀測資料，重新回顧2020的梅雨。兩個指標於5月18日同時轉為正值，台灣降雨也在5月18日開始受到梅雨鋒面的影響，最後在5月26到5月28滯留鋒面的影響下結束。
賈新興說，他PO的圖中紅線是渦度指標，在5月28之後轉為負值，負值代表反氣旋，也就是太平洋高壓偏強，偏強的太平洋高壓會帶來穩定炎熱的天氣。
因此賈新興說，可以得知今年梅雨季在5月18日開始，5月28日結束。他說，開始的時間接近氣候正常的時間範圍，但結束的早。
賈新興說，梅雨結束的早就表示提早進入夏季型的天氣型態，更表示提早開冷氣了。
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