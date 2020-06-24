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7年經費逾2千萬 消基會調查不到2成餐廳為「溯源餐廳」

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導

因應時代趨勢以及消費者重視食安相關議題，農委會於2013開始推行溯源餐廳計畫。但消基會調查發現，農委會7年累積下來經費不下2000萬元，調查結果卻僅19％可以標示為「溯源餐廳」，成效不彰。

只要餐廳業者認同照護消費者健康權益以及環境永續的理念，在供應的餐點中盡可能採購「產銷履歷透明」的食材，並標示於菜單、餐廳官網和餐廳明顯處，就是一個擁有「食材溯源」的餐廳。目前全國擁有溯源餐廳標章的餐廳店數有255家。

農委會自2012年起便委託全國認證基金會指導餐飲業者試辦「溯源餐廳」；2013年正式推動「溯源餐廳」。

溯源餐廳制度已經推動7年之久，國際扶輪3521地區特別成立的食安計畫委員會，與消基會合作，進行「溯源餐廳」調查，發動北區扶輪社、首都扶輪社、仰德扶輪社、華岡扶輪社及華朋扶輪社社友和消基會總會志工團伙伴共同針對餐廳的食材是否有產銷履歷，是否為溯源餐廳進行調查和詢問。

在大台北地區抽樣的115家餐廳裡，調查人員僅發現22家是「溯源餐廳」，另外的93家（占81％）並不是「溯源餐廳」。其中，一般餐廳、飯店未參與溯源餐廳的比例高達90％，速食店有80％，反倒是連鎖餐廳參與度較高（31％），但也有69％未參與。

消基會調查人員詢問餐廳工作人員，為何沒有加入「溯源餐廳的行列，得到的答覆是：41家（44％）餐廳不知道「溯源餐廳」的制度。

23家（25％）餐廳的食材宣稱安全（採用具有產銷履歷的食材），但未標示於菜單、餐廳官網和餐廳明顯處，亦未加入「溯源餐廳」的申請；5家（5％）不願意加入；2家（2％）不知如何溯源；2家（2％）正研擬加入申請。

由此可知，農政單位推動「溯源餐廳」的時間超過7年，但還是有許多餐廳和消費者並不知曉。

消基會指出，一個政策的良善美意，還需要找到適切點徹底落實執行。以「溯源餐廳」的推動，7年累積下來的經費不下2000萬元，而調查的結果卻平均僅有19％可以標示為「溯源餐廳」，有44％餐廳經營或服務提供者不知道「溯源餐廳」制度的存在。溯源餐廳的推動，教育和宣傳工作應有很大的改善空間。

消基會呼籲農委會依據這次的調查結果和業者反應，適時調整「溯源餐廳」制度的推動方式，加強教育和宣傳，讓良法美意得以落實，更期待餐飲經營者在資訊設備和技術的提升，讓消費端可以直接掃描QR-Code，進入食材溯源的領域，對食材有深入的理解和信任。消基會也建議，農委會推動「溯源餐廳」，應聯手有共識的盟友和具有行銷能力的年輕農友和餐廳經營者大力推動。

消基會 農委會 履歷

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