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獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

程序違法拿檢擋箭？偵查主體不是警卸責的「偵主丹」

去年中部有鴨場產蛋率降 農方解剖後也揪出坦布蘇病毒

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供
衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供

衛福部疾管署去年6月在進行病媒蚊監測時，意外從北部、中部的蚊子身上，驗出新興的人畜共通疾病坦布蘇病毒（Tembusu Virus）。無獨有偶，農委會家畜衛生試驗所也在去年11月，從我國中部的蛋鴨場，檢驗出坦布蘇病毒，農委會防檢局為此召開專家會議、確認診斷。

家畜衛生所所長邱垂章表示，坦布蘇病毒大多感染水禽，去年11月，某個中部的鴨場通報，飼養的鴨隻產蛋率下降，後來送來鴨隻病體，在畜衛所進行解剖，發現鴨有腹膜炎、卵巢血腫。

邱垂章表示，當時，第一線研究人員做了很多禽病檢查都找不到原因，但研究人員仍不放棄，找了疾病相關資料，懷疑是坦布蘇病毒，但由於台灣並沒有這病毒，因此合成一段核酸來做檢驗的陽性對照組（不具傳染力），合成後、監測檢體才做成診斷，確認鴨隻感染坦布蘇病毒。當時防檢局也開專家會議，確認畜衛所的診斷、並且認同檢驗。

他說，根據國際病毒分類協會最新病毒分類結果，坦布蘇病毒（TMUV）屬於黃病毒科、黃病毒屬。TMUV最早在 1955年由馬來西亞的蚊蟲中分離到，2000年則在雞分離到，並命名為實兆遠病毒株（Sitiawan strain）。

他說，2010年中國於發生出血性卵巢炎鴨隻分離出黃病毒，這些黃病毒與先前的TMUV於核酸序列上有85%以上同源性，所以被歸類為TMUV，部分學者稱這些從鴨子分離的黃病毒為鴨坦布蘇病毒（DTMUV）。

邱垂章表示，這是台灣第一次在病鴨的身上，驗出坦布蘇病毒，但從這次發現後，後續也沒有再檢測出坦布蘇病毒；畜衛所分離的黃病毒為TMUV，且其親緣性分析結果與實兆遠病毒株親源性最為相近。

邱垂章表示，農方會例行監測如禽流感、豬瘟、非洲豬瘟、狂犬病、口蹄疫等等法定動物傳染疾病，但坦布蘇病毒並非法定傳染病，也無須通報世界動物衛生組織（OIE），因此並不在例行的畜牧場監測中；但若第一線的當方防治所有懷疑，畜衛所就可以進行檢驗。

農委會防檢局副局長徐榮彬表示，坦布蘇病毒在禽類並非很重要的疾病，也非法定傳染病，也無須通報OIE， 禽病還是以禽流感為主，除了造成蛋鴨場產蛋率下降，後續再追蹤檢驗，也驗不出病毒，並未造成鴨隻死亡及疫情，去年驗出的那一場，病蛋鴨早已死亡，並未流入市面；但未來若有案例，就會進一步檢驗。

徐榮彬表示，坦布蘇病毒馬來西亞也曾經在三斑家蚊分離到，會藉由蚊子傳播，因此，畜牧場也應該注重環境，減少蚊子繁衍，保護禽類與牧場人員。

衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供
衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供
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禽流感

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