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獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

程序違法拿檢擋箭？偵查主體不是警卸責的「偵主丹」

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狂犬病前車之鑑 專家說坦布蘇病毒昔沒發現並非就沒有

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖為研究人員在豬場進行蚊子採集監測。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供
衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖為研究人員在豬場進行蚊子採集監測。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供

坦布蘇病毒主要在水禽間傳播，並非法定傳染病。專家認為，台灣的氣候環境高溫多濕，各種新興疾病會不斷出現，追本溯源，畜牧業者仍需要回歸生物安全管理。

台大獸醫專業學院兼任助理教授、農委會畜衛所動物用藥品檢定前分所長李淑慧表示，以現階段全球肆虐的新冠肺炎引申為例，疾病進來需要切斷感染鏈，切斷新冠肺炎感染鏈的做法就是境外邊境管理、嚴控病毒進入，境內要求民眾勤洗手、戴口罩。

李淑慧說，同理，畜牧場的經營者、飼養者面對新興傳染病坦布蘇病毒，需要進行一系列的病毒濃度監測；對外，外面的人員、動物都不可進入畜牧場；對內，要進行動物疾病控管，進行監測、監控，如何透過現在的大數據、AI等生物技術，在動物還沒有生病時就能預警，或者僅有少數死亡時就能夠第一時間發現。

李淑慧說，坦布蘇病毒最初是在2010年左右，從中國大陸發現的鴨坦布蘇病毒，我國多年前禽流感肆虐嚴重，當時也是有很多懷疑的，她的看法與疾管署一致，認為過去沒有發現坦布蘇病毒，並非就沒有坦布蘇病毒。

她說，當初台灣發現狂犬病病毒後，事後研究證明，可能在發現狂犬病前五年，狂犬病就已經存在台灣了，只是沒有進行監測、或者沒有監測到而已。

李淑慧表示，現階段疾管署的調查研究發現蚊子是坦布蘇病毒的中間宿主，除蚊子之外，是否還有其他的物種會傳染坦布蘇？又或者是否僅只在台灣的水禽身上？坦布蘇病毒與禽流感在畜牧場間，是否會有共伴效應？都必須從科學的角度進行進一步的研究、調查與釐清。

中華民國養鴨協會秘書長李鴻忠表示，多年前中國大陸也有不少鴨場感染坦布蘇病毒，這些訊息產業也都有掌握；他舉例，去年台灣首度驗出Ｈ5N5高病原性禽流感病毒後，今年的禽流感Ｈ5Ｎ5就已經很普遍了，他認為，各式各樣的新興傳染疾病會越來越多，避免各式疫病，畜牧業者還是必須要注重牧場生物安全才是上策。

衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供
衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供

禽流感 新冠肺炎

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