狂犬病前車之鑑 專家說坦布蘇病毒昔沒發現並非就沒有

坦布蘇病毒主要在水禽間傳播，並非法定傳染病。專家認為，台灣的氣候環境高溫多濕，各種新興疾病會不斷出現，追本溯源，畜牧業者仍需要回歸生物安全管理。

台大獸醫專業學院兼任助理教授、農委會畜衛所動物用藥品檢定前分所長李淑慧表示，以現階段全球肆虐的新冠肺炎引申為例，疾病進來需要切斷感染鏈，切斷新冠肺炎感染鏈的做法就是境外邊境管理、嚴控病毒進入，境內要求民眾勤洗手、戴口罩。

李淑慧說，同理，畜牧場的經營者、飼養者面對新興傳染病坦布蘇病毒，需要進行一系列的病毒濃度監測；對外，外面的人員、動物都不可進入畜牧場；對內，要進行動物疾病控管，進行監測、監控，如何透過現在的大數據、AI等生物技術，在動物還沒有生病時就能預警，或者僅有少數死亡時就能夠第一時間發現。

李淑慧說，坦布蘇病毒最初是在2010年左右，從中國大陸發現的鴨坦布蘇病毒，我國多年前禽流感肆虐嚴重，當時也是有很多懷疑的，她的看法與疾管署一致，認為過去沒有發現坦布蘇病毒，並非就沒有坦布蘇病毒。

她說，當初台灣發現狂犬病病毒後，事後研究證明，可能在發現狂犬病前五年，狂犬病就已經存在台灣了，只是沒有進行監測、或者沒有監測到而已。

李淑慧表示，現階段疾管署的調查研究發現蚊子是坦布蘇病毒的中間宿主，除蚊子之外，是否還有其他的物種會傳染坦布蘇？又或者是否僅只在台灣的水禽身上？坦布蘇病毒與禽流感在畜牧場間，是否會有共伴效應？都必須從科學的角度進行進一步的研究、調查與釐清。