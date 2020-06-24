快訊

獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

程序違法拿檢擋箭？偵查主體不是警卸責的「偵主丹」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供
衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供

台灣研究團隊首度在台灣北部、中部的蚊子身上，發現人畜共通新興傳染病坦布蘇病毒(Tembusu Virus，TMUV)，並完成基因定序；台灣成為繼馬來西亞、中國大陸、泰國之後，第四個發現此病毒的國家，研究結果已刊登在今年5月國際期刊「病毒（Viruses）」上。

由於坦布蘇病毒在家禽身上的症狀類似禽流感，並不容易分辨，且會對雞鴨等畜禽產業造成危害，提醒畜牧業者需多留意。

計畫主持人、衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室博士研究員舒佩芸表示，疾管署從2005年開始執行病媒蚊監測計畫，主要是監測日本腦炎、登革熱等疾病。

舒佩芸說，但去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，在13個採集地點中，於北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。

舒佩芸表示，坦布蘇病毒與登革病毒、茲卡病毒及日本腦炎病毒都一樣屬於黃病毒屬；目前坦布蘇病毒有超過30種以上的病毒株，台灣發現的是新型病毒株，目前僅台灣有，與之前其他國家發現的坦布蘇病毒不同。

但舒佩芸說，經過分析比對，與馬來西亞感染雞隻的坦布蘇病毒比較相似。此病毒傳播途徑與日本腦炎相類似，可透過蚊蟲叮咬感染家禽，也可能經接觸被感染的家禽及汙染的環境傳播病毒，感染其他的家禽。

舒佩芸說，坦布蘇病毒雖然是人畜共通的新興疾病，但在發現台灣的坦布蘇病毒後，研究人員進一步觀察採集地點附近的野鳥、雞鴨鵝等家禽，並沒有發現異常。此外，檢驗了100多個居住於豬舍及溼地附近的疑似日本腦炎通報病例檢體，也沒有發現感染坦布蘇病毒的個案，因此台灣發現的新型坦布蘇病毒是否會感染人，現階段並沒有科學證據。

她說，在馬來西亞及印尼曾有報告顯示，在人身上可測到有坦布蘇病毒的抗體。在中國大陸山東省，也有報導，抽驗養鴨場工人血清及口腔拭子檢測發現有坦布蘇病毒，也發現抗體，雖然感染病毒的人沒有明顯的疾病症狀，但顯示病毒可能由家禽傳播給人。在坦布蘇病毒中，是否有毒性高、可以感染人，且引起嚴重疾病的病毒株，仍有待觀察。

舒佩芸表示，根據文獻顯示，中國大陸很多年前就出現鴨的疾病、被鴨坦布蘇病毒(Duck Tembusu virus, DTMUV）感染的鴨子會出現發燒及神經症狀，走路不穩、東倒西歪、無法進食外；鴨子生長緩慢，產蛋率下降，病毒會侵襲鴨的卵巢，不產蛋，也可能產下來的是軟殼蛋；解剖時臟器出血，卵巢、心、肝、脾、胰臟、腦部都有問題；被鴨坦布蘇病毒感染的發病率達九成以上，死亡率有5%到40%，提醒畜牧業者需多加留意。

舒佩芸表示，雖然這是台灣首次監測到坦布蘇病毒，但不代表現在才出現在台灣，去年監測13處，就有2個地方監測到，因監測地點有限，也可能早就已經存在於台灣，只是過去沒有發現。台灣是否還有其他高致病性的坦布蘇病毒株，也有待持續的監測研究，才能及早防治。

她表示，研究團隊推估坦布蘇病毒可能藉由候鳥的遷徙在亞洲及澳洲間傳播。泰國、中國大陸、馬來西亞及台灣都在候鳥遷徙的相同路徑上，所以「台灣有坦布蘇病毒並不意外」。在東亞及東南亞，有很多人畜共通的病毒，除坦布蘇病毒外，如日本腦炎及禽流感等，都可能經由候鳥的遷徙而傳播，也提醒畜牧業者多留意。

衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供
衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供
衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供
衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究團隊，去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，意外在北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。圖／疾管署病媒病毒及立克次體實驗室提供

日本腦炎

延伸閱讀

去年中部有鴨場產蛋率降 農方解剖後也揪出坦布蘇病毒

狂犬病前車之鑑 專家說坦布蘇病毒昔沒發現並非就沒有

幻想養魚滅登革熱，還不如乖乖把積水清掉

高雄6旬翁意識混亂加護病房搶救 原來是日本腦炎惹禍

相關新聞

獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

台灣研究團隊首度在台灣北部、中部的蚊子身上，發現人畜共通新興傳染病坦布蘇病毒(Tembusu Virus，TMUV)，並...

吃葡萄乾能補鐵救貧血？ 營養師的解答讓人超驚訝

電影裡俊美的「吸血鬼」臉色蒼白、手腳冰冷，但日常生活中如此，小心是貧血。不少人擔心自己貧血，總花盡心思補鐵，其中吃葡萄乾...

昨飆史上6月第2高溫 台北今恐熱破39℃

全台不少地方昨天「發高燒」，台北更飆出史上六月第二高溫。中央氣象局提醒，今天恐怕更熱，大台北地區在今天中午十二時到下午三...

7年經費逾2千萬 消基會調查不到2成餐廳為「溯源餐廳」

因應時代趨勢以及消費者重視食安相關議題，農委會於2013開始推行溯源餐廳計畫。但消基會調查發現，農委會7年累積下來經費不...

去年中部有鴨場產蛋率降 農方解剖後也揪出坦布蘇病毒

衛福部疾管署去年6月在進行病媒蚊監測時，意外從北部、中部的蚊子身上，驗出新興的人畜共通疾病坦布蘇病毒（Tembusu V...

狂犬病前車之鑑 專家說坦布蘇病毒昔沒發現並非就沒有

坦布蘇病毒主要在水禽間傳播，並非法定傳染病。專家認為，台灣的氣候環境高溫多濕，各種新興疾病會不斷出現，追本溯源，畜牧業者...

台東熱氣球嘉年華7月11日登場！立榮每周增8加班機還推優惠

台灣國際熱氣球嘉年華今年將邁入第一個十年里程碑，將從7月11日至8月30日在台東鹿野高台熱鬧登場。立榮航空說，因應民眾前...

台灣最大旅展ITF首辦「線上旅展」 住宿券下殺1.8折

亞洲最負盛名，也是國內最大旅展「ITF台北國際旅展」今年預計在10月底舉辦，實體旅展計畫不變，但打破多年原則，在實體旅展...

他一夜打鼾1080次還暫停呼吸71秒 尋醫治終能安心睡

宜蘭一中年男子整晚打鼾上千次，自己與枕邊人都睡不好，近日還因經常會暫停呼吸長達數十秒，讓太太提心吊膽，每每忍不住叫醒，確...

亞洲十大最佳旅遊景點 台東8月推東海岸大地藝術節

國旅爆發，花東離島成為不少民眾出遊的首選，其中台東更獲得全球知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）公布亞...

天空滿滿的卷雲 鄭明典：但是擋不住熱

今天滿滿的卷雲，中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，今天的卷雲很多，但是卷雲擋不住熱，尤其卷雲下方，隱約還是可以看到背風...

破紀錄的6月熱！ 賈新興：台北6月均溫創下史上新高

破紀錄的6月熱！天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，台北6月均溫創下史上新高，6月全台13站平均溫坐二望一，台北連續高...

熱門新聞

現賺167元！麥當勞贈「早餐優惠券」免費吃薯餅

4歲兒蓋「城堡」送爸爸 微妙外型爸一看崩潰：血壓飆起來

6年好友偷解鎖手機…理由讓人傻眼 網勸「絕交吧」

為拍婚紗不要命！新郎肩扛新娘站崖邊 網怒批找死

懶人包／「4大超商端午連假限時優惠」咖啡、霜淇淋、冰品全都有

停業108天！「祥福餐廳」27日重新開幕 訂位已8成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。