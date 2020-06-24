獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

台灣研究團隊首度在台灣北部、中部的蚊子身上，發現人畜共通新興傳染病坦布蘇病毒(Tembusu Virus，TMUV)，並完成基因定序；台灣成為繼馬來西亞、中國大陸、泰國之後，第四個發現此病毒的國家，研究結果已刊登在今年5月國際期刊「病毒（Viruses）」上。

由於坦布蘇病毒在家禽身上的症狀類似禽流感，並不容易分辨，且會對雞鴨等畜禽產業造成危害，提醒畜牧業者需多留意。

計畫主持人、衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室博士研究員舒佩芸表示，疾管署從2005年開始執行病媒蚊監測計畫，主要是監測日本腦炎、登革熱等疾病。

舒佩芸說，但去年6月在台灣北中南東等地的豬舍、濕地、公園進行病媒蚊監測時，在13個採集地點中，於北部溼地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現了坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。

舒佩芸表示，坦布蘇病毒與登革病毒、茲卡病毒及日本腦炎病毒都一樣屬於黃病毒屬；目前坦布蘇病毒有超過30種以上的病毒株，台灣發現的是新型病毒株，目前僅台灣有，與之前其他國家發現的坦布蘇病毒不同。

但舒佩芸說，經過分析比對，與馬來西亞感染雞隻的坦布蘇病毒比較相似。此病毒傳播途徑與日本腦炎相類似，可透過蚊蟲叮咬感染家禽，也可能經接觸被感染的家禽及汙染的環境傳播病毒，感染其他的家禽。

舒佩芸說，坦布蘇病毒雖然是人畜共通的新興疾病，但在發現台灣的坦布蘇病毒後，研究人員進一步觀察採集地點附近的野鳥、雞鴨鵝等家禽，並沒有發現異常。此外，檢驗了100多個居住於豬舍及溼地附近的疑似日本腦炎通報病例檢體，也沒有發現感染坦布蘇病毒的個案，因此台灣發現的新型坦布蘇病毒是否會感染人，現階段並沒有科學證據。

她說，在馬來西亞及印尼曾有報告顯示，在人身上可測到有坦布蘇病毒的抗體。在中國大陸山東省，也有報導，抽驗養鴨場工人血清及口腔拭子檢測發現有坦布蘇病毒，也發現抗體，雖然感染病毒的人沒有明顯的疾病症狀，但顯示病毒可能由家禽傳播給人。在坦布蘇病毒中，是否有毒性高、可以感染人，且引起嚴重疾病的病毒株，仍有待觀察。

舒佩芸表示，根據文獻顯示，中國大陸很多年前就出現鴨的疾病、被鴨坦布蘇病毒(Duck Tembusu virus, DTMUV）感染的鴨子會出現發燒及神經症狀，走路不穩、東倒西歪、無法進食外；鴨子生長緩慢，產蛋率下降，病毒會侵襲鴨的卵巢，不產蛋，也可能產下來的是軟殼蛋；解剖時臟器出血，卵巢、心、肝、脾、胰臟、腦部都有問題；被鴨坦布蘇病毒感染的發病率達九成以上，死亡率有5%到40%，提醒畜牧業者需多加留意。

舒佩芸表示，雖然這是台灣首次監測到坦布蘇病毒，但不代表現在才出現在台灣，去年監測13處，就有2個地方監測到，因監測地點有限，也可能早就已經存在於台灣，只是過去沒有發現。台灣是否還有其他高致病性的坦布蘇病毒株，也有待持續的監測研究，才能及早防治。