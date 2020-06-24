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台東熱氣球嘉年華7月11日登場！立榮每周增8加班機還推優惠

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
立榮假期推出盛夏限定的「國際熱氣球嘉年華」自由行專案。圖／立榮航空提供
立榮假期推出盛夏限定的「國際熱氣球嘉年華」自由行專案。圖／立榮航空提供

台灣國際熱氣球嘉年華今年將邁入第一個十年里程碑，將從7月11日至8月30日在台東鹿野高台熱鬧登場。立榮航空說，因應民眾前往參加活動的機位需求，台北-台東航線除每日三班往返定期航班外，7至8月每周將增開八班加班機，並規畫每逢周五、周日各放大一班184座的A321機型，預估整體座位數將較去年增加近萬個機位。

立榮說，旅客凡是購買立榮航空飛往台東的機票，就有機會搭上酷企鵝渡假機，讓整趟旅程留下難忘的回憶。

立榮也說，為配合地方特色節慶推廣，已持續多年贊助此項活動。這次推出立榮假期盛夏限定「國際熱氣球嘉年華」自由行專案，兩天一夜機加酒每人只需5450元起，產品內容包含台東好玩卡、熱氣球繫留體驗，以及國際安維斯（AVIS）租車優惠，讓民眾可以用最輕鬆的方式，遊玩台東各大景點。

台灣國際熱氣球嘉年華為國內指標性活動之一，結合6月27日至8月30日陸續於周末在台東各大景區舉辦的光雕音樂會，分成曙光及黑夜場，結合造型熱氣球會在夜色中點火，搭配雷射燈光、音樂伴奏譜出精彩絕倫的聲光體驗。

立榮酷企鵝渡假機。圖／立榮航空提供
立榮酷企鵝渡假機。圖／立榮航空提供

熱氣球嘉年華 台東 立榮航空

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