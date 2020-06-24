台東熱氣球嘉年華7月11日登場！立榮每周增8加班機還推優惠

台灣國際熱氣球嘉年華今年將邁入第一個十年里程碑，將從7月11日至8月30日在台東鹿野高台熱鬧登場。立榮航空說，因應民眾前往參加活動的機位需求，台北-台東航線除每日三班往返定期航班外，7至8月每周將增開八班加班機，並規畫每逢周五、周日各放大一班184座的A321機型，預估整體座位數將較去年增加近萬個機位。

立榮說，旅客凡是購買立榮航空飛往台東的機票，就有機會搭上酷企鵝渡假機，讓整趟旅程留下難忘的回憶。

立榮也說，為配合地方特色節慶推廣，已持續多年贊助此項活動。這次推出立榮假期盛夏限定「國際熱氣球嘉年華」自由行專案，兩天一夜機加酒每人只需5450元起，產品內容包含台東好玩卡、熱氣球繫留體驗，以及國際安維斯（AVIS）租車優惠，讓民眾可以用最輕鬆的方式，遊玩台東各大景點。