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台灣最大旅展ITF首辦「線上旅展」 住宿券下殺1.8折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
六福集團推出雙享假期2.3折，凡住六福萬怡加贈六福莊住宿券1張。圖／六福旅遊集團提供
六福集團推出雙享假期2.3折，凡住六福萬怡加贈六福莊住宿券1張。圖／六福旅遊集團提供

亞洲最負盛名，也是國內最大旅展「ITF台北國際旅展」今年預計在10月底舉辦，實體旅展計畫不變，但打破多年原則，在實體旅展前首次「線上旅展」，預計6月29日中午12點開跑，包括「台北輕奢旅」、「全台防疫行」兩大主題優惠專區，還有限時7天搶購活動，限量商品售完為止。

主辦單位台灣觀光協會今日宣布，線上旅展參與單位有台北國際觀光飯店、101、大型旅行社、觀光巴士、遊樂園業者等。協會會長葉菊蘭表示，台北地區飯店的客源，以國際觀光客及商務客為主，國境關閉，住房率只剩2成，因此，率先推出線上旅展，除了配合政府「安心旅遊」的政策，也希望藉由線上旅展平台，加速提升台北星級飯店的來客率，同時也歡迎中南部民眾到台北來旅遊，住國際觀光飯店，搭配米其林餐廳、101、觀光巴士、溫泉等享受北台灣2天1夜的美好旅程。

台灣觀光協會指出，本次線上旅展網羅大台北地區許多知名飯店共襄盛舉，優惠也創新低。例如六福集團推出雙享假期2.3折，凡住六福萬怡加贈六福莊住宿券1張；另外下褟西門德立莊飯店，還能享精緻鍋物雙人吃到飽；台北國賓則推出「台北國賓雙城遊」專案，住一晚即贈國賓聯合住宿券一張，下殺1.8折。

除了飯店的奢華體驗，觀光景點的旅遊產品搭配也是線上旅展的搶購重點。東南、雄獅、新亞、三普、阡齊、佳瑛、宏祥及永恆等旅行社與航空公司也紛紛推出組合遊程，搶攻這波輕奢旅的熱潮，像是立榮航空推出花蓮─台北來回機票搭配台北洛碁飯店一晚1,999元起；永恆旅行社「經典華國漫步SKYLINE天際線」專案，不到2,000元就能入住台北華國飯店、登上101天空步道並品嘗日本頂級和牛涮涮鍋。

台北101推150元的「觀景台門票加台北雙層巴士券」，若加碼到999元，還能升級「觀景台Skyline460漫步雲端體驗」。佳瑛旅行社推出參拜特色遊程「與神同行IG網美趴趴走」，搭配五星級君品酒店下殺6折；宏祥旅行社推出北台灣觀光遊加台北鼎泰豐雙人餐；新亞旅行社推台北加花蓮深度遊；雄獅旅遊及其他旅行社也都推出許多台北或全台遊程等。

台北國際旅展線上旅展將持續到9月底。

●ITF台北國際旅展線上旅展

時間：6/29~9/30

網址：http://www.taipeiitf.org.tw

粉絲專頁：https://www.facebook.com/tvaitf/

附註：ITF台北國際旅展將於10/30~11/2在台北南港展覽館辦理(今年第34年、第28屆)

住台北都會飯店享奢華，是此次線上旅展重頭戲之一。圖／ITF主辦單位提供
住台北都會飯店享奢華，是此次線上旅展重頭戲之一。圖／ITF主辦單位提供
台北101也在線上旅展推出套票。圖／ITF主辦單位提供
台北101也在線上旅展推出套票。圖／ITF主辦單位提供
立榮航空也祭出超值優惠價。圖／ITF主辦單位提供
立榮航空也祭出超值優惠價。圖／ITF主辦單位提供
國賓飯店住宿券下殺1.8折。圖／國賓飯店提供
國賓飯店住宿券下殺1.8折。圖／國賓飯店提供

旅展 旅行社 雙層巴士

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