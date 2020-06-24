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他一夜打鼾1080次還暫停呼吸71秒 尋醫治終能安心睡

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
羅東博愛醫院睡眠中心配有多項睡眠生理檢查儀及同步影像擷取系統，可紀錄病人睡眠時的腦波等。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院睡眠中心配有多項睡眠生理檢查儀及同步影像擷取系統，可紀錄病人睡眠時的腦波等。圖／羅東博愛醫院提供

宜蘭一中年男子整晚打鼾上千次，自己與枕邊人都睡不好，近日還因經常會暫停呼吸長達數十秒，讓太太提心吊膽，每每忍不住叫醒，確認無恙才能再入睡，經羅東博愛醫院耳鼻喉科醫師林鉉智確診為「呼吸中止症」，手術切除多餘的軟顎及懸雍垂後，睡眠指數降，每晚打呼減為175次，最低血氧上升，他與太太終一夜好眠。

羅東博愛醫院指出，這名39歲患者睡眠品質長年不佳，且睡覺時打鼾嚴重，常讓太太的睡眠品質大打折扣，近日太太發現，先生睡覺時，經常會暫停呼吸長達數十秒，每每都讓她忍不住叫醒先生，直到確認他安然無恙，才能再度入睡，提心吊膽之餘，陪同先生就醫。

羅東博愛醫院耳鼻喉科醫師林鉉智確診男子為「呼吸中止症」，造成打鼾的原因，通常與病人鼻咽部位的結構有關，例如咽喉部位的軟顎與懸雍垂等組織，在病人睡著後，常因肌肉放鬆而阻塞氣體通道，會使呼吸道變狹窄，進而造成呼吸時周邊組織震動，即會造成所謂的鼾聲，因此，手術切除多餘的軟顎及懸雍垂改善。

林鉉智表示，若偶爾打鼾，也許尚不會影響身體健康與睡眠品質，但若是嚴重的打鼾，會降低病人睡眠時的血氧濃度，除了會因氣道阻塞出現睡眠時的呼吸中止現象外，長期睡不安穩也會影響白天的精神，嚴重時還可能因為長期疲勞造成交通意外，不可不慎。

除打鼾外，羅東博愛醫院指出，睡眠中止症的臨床表現包含：睡眠猝醒並感覺呼吸困難、睡眠中經常嗆到及咳嗽、睡不安穩、夜間頻尿、性慾變低等，白天的症狀則包括白天嗜睡、無論怎麼睡都覺得精神不好、注意力無法集中、記憶力減退、早上睡醒後頭痛、個性改變、焦慮不安等。

患者在羅東博愛醫院睡眠中心接受檢測時，睡眠指數為57.6，超過30為重度，他屬於極重度呼吸中止症，睡眠時的血氧量最低為73％，正常值為99％到100％，且整個晚上的打鼾多達1080次，過程中更長達71秒出現呼吸中止現象。

院方表示，患者從來不知道自己睡不好的主因來自打鼾，一直到接受懸雍垂顎咽整形術後，睡眠指數降至10.6，每晚打呼降至175次，最低血氧則由73％上升至89％，才真的讓他感受到一覺好眠的幸福感。

羅東博愛醫院指出，睡眠中心一般配有多項睡眠生理檢查儀及同步影像擷取系統，可紀錄病人睡眠時的腦波、打鼾頻率、血氧狀況、血壓、心電圖與四肢活動狀況，民眾若懷疑自己或家人可能患有呼吸中止症，建議盡早找出病因、恢復睡眠品質，同時避免長期血氧不足可能造成的心血管疾病風險。

羅東博愛醫院睡眠中心檢測。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院睡眠中心檢測。圖／羅東博愛醫院提供

睡眠 羅東 患者

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