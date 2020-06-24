他一夜打鼾1080次還暫停呼吸71秒 尋醫治終能安心睡

宜蘭一中年男子整晚打鼾上千次，自己與枕邊人都睡不好，近日還因經常會暫停呼吸長達數十秒，讓太太提心吊膽，每每忍不住叫醒，確認無恙才能再入睡，經羅東博愛醫院耳鼻喉科醫師林鉉智確診為「呼吸中止症」，手術切除多餘的軟顎及懸雍垂後，睡眠指數降，每晚打呼減為175次，最低血氧上升，他與太太終一夜好眠。

羅東博愛醫院指出，這名39歲患者睡眠品質長年不佳，且睡覺時打鼾嚴重，常讓太太的睡眠品質大打折扣，近日太太發現，先生睡覺時，經常會暫停呼吸長達數十秒，每每都讓她忍不住叫醒先生，直到確認他安然無恙，才能再度入睡，提心吊膽之餘，陪同先生就醫。

羅東博愛醫院耳鼻喉科醫師林鉉智確診男子為「呼吸中止症」，造成打鼾的原因，通常與病人鼻咽部位的結構有關，例如咽喉部位的軟顎與懸雍垂等組織，在病人睡著後，常因肌肉放鬆而阻塞氣體通道，會使呼吸道變狹窄，進而造成呼吸時周邊組織震動，即會造成所謂的鼾聲，因此，手術切除多餘的軟顎及懸雍垂改善。

林鉉智表示，若偶爾打鼾，也許尚不會影響身體健康與睡眠品質，但若是嚴重的打鼾，會降低病人睡眠時的血氧濃度，除了會因氣道阻塞出現睡眠時的呼吸中止現象外，長期睡不安穩也會影響白天的精神，嚴重時還可能因為長期疲勞造成交通意外，不可不慎。

除打鼾外，羅東博愛醫院指出，睡眠中止症的臨床表現包含：睡眠猝醒並感覺呼吸困難、睡眠中經常嗆到及咳嗽、睡不安穩、夜間頻尿、性慾變低等，白天的症狀則包括白天嗜睡、無論怎麼睡都覺得精神不好、注意力無法集中、記憶力減退、早上睡醒後頭痛、個性改變、焦慮不安等。

患者在羅東博愛醫院睡眠中心接受檢測時，睡眠指數為57.6，超過30為重度，他屬於極重度呼吸中止症，睡眠時的血氧量最低為73％，正常值為99％到100％，且整個晚上的打鼾多達1080次，過程中更長達71秒出現呼吸中止現象。

院方表示，患者從來不知道自己睡不好的主因來自打鼾，一直到接受懸雍垂顎咽整形術後，睡眠指數降至10.6，每晚打呼降至175次，最低血氧則由73％上升至89％，才真的讓他感受到一覺好眠的幸福感。