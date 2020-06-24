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亞洲十大最佳旅遊景點 台東8月推東海岸大地藝術節

聯合報 / 記者邱瓊玉／台東即時報導
國旅爆發，花東離島成為不少民眾出遊的首選，其中台東更獲得全球知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）公布亞洲十大最佳旅遊景點。圖／交通部觀光局提供
國旅爆發，花東離島成為不少民眾出遊的首選，其中台東更獲得全球知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）公布亞洲十大最佳旅遊景點。圖／交通部觀光局提供

國旅爆發，花東離島成為不少民眾出遊的首選，其中台東更獲得全球知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）公布亞洲十大最佳旅遊景點。為了推廣經典小鎮旅遊，觀光局從2015年至今年總計投資了2.11億元，包括補助三仙台路跑、小鎮市集、稻草生活節等；今年即將在8月推出東海岸大地藝術節，可望吸引更多民眾來台東遊玩。

交通部長林佳龍、立委劉櫂豪、台東縣副縣長王志輝及交通部觀光局長張錫聰，今一同視察台東交通及觀光建設，帶頭拚觀光。

林佳龍表示，去年推動經典小鎮，全台有30個小鎮獲選，今年要更近一步發展成國際觀光的小鎮；也希望全台經典小鎮可以拓展到100個，以作為民眾優質旅遊的目的地。

林佳龍說，台灣防疫成功，這也成為國際觀光的品牌價值，要怎麼從防疫大國成為觀光大國，現在是一個很關鍵的時刻，所以我們要推精緻旅遊，也要促成區域觀光聯盟，透過13個風管處，以觀光圈的概念，結合附近的鄉鎮；另外也推主題旅遊，像是過去的生態旅遊年、海灣旅遊年、小鎮旅遊年，以及今年的山脈旅遊年。

林佳龍表示，2021是自行車旅遊年，2022則是鐵道旅遊年、2023年是跳島旅遊年、2024則是博物館旅遊年，用觀光主題化，來推觀光旅遊。

觀光局表示，台東一直是國內外觀光客拜訪旅遊縣市，今年受全球疫情影響，國外觀光人潮減少，但讓熱愛深度旅遊的國人有了更多「漫遊台東」的機會，端午連假指標型旅館住宿率平均7成。

為了推廣國旅，觀光局也推出一連串活動，其中像是8月4日到10月4日，在成功鎮推出東海岸大地藝術節，透過開放在地藝術家工作室及創藝市集讓遊客體驗當地人文藝術特色；想要深入了解台灣小鎮的遊客，都歷遊客中心則有台灣小鎮漫遊攝影展。

除了藝術活動以外，還有運動類型的活動，像是長達216公里的花東海灣盃自行車挑戰賽，一路可以看到稻田彩繪、板塊運動痕跡等。

為了串連台東的小鎮行程，觀光局表示，已和台灣觀巴合作，推出兩條路線，分別是台東玉長公路南環線一日遊、縱谷龍田單車一日遊等；另外台灣好行在台東也有3條路線，包括東部海岸線、縱谷長野線、池上關山線，8月還將新開玉長豐濱線。

觀光局表示，6月25日起至9月底端午連假及暑假期間，民眾持電子票證搭乘台灣好行，可享半價優惠，沿線也有配合店家提供不同優惠。

台東 觀光局 林佳龍

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