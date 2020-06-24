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端午訂位太滿！高鐵今再開2南下列車 台鐵也有4加班車
端午訂位太滿。為加強服務端午節疏運期間南下旅運需求，台灣高鐵公司宣布，今天下午及晚間，自南港站加開兩班次南下各站停靠全車對號座列車。台鐵則宣布指定日期再開四班次列車，今天凌晨零時已開放訂票。
高鐵說，假期間除部分尖峰熱銷時段外，各時段均仍有充足座位，敬請旅客透過高鐵企業網站「銷售資訊」，預先查詢仍有空位車次。
高鐵公司提醒，搭車時請自備口罩並全程配戴；6月24日至6月28日所有車次實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用；提醒旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。
高鐵加班車資訊如下：
6月24日
南下8817車次 14:15自南港站發車，16:50抵達左營站。
南下8827車次 19:15自南港站發車，21:50抵達左營站。
台鐵加班車資訊如下：
【普悠瑪號】
6月25、28日樹林=台東 5242次。
6月25、28日台東=樹林 5247次。
【區間快車】
6月24、28日嘉義=七堵 5420次。
6月25、29日七堵=嘉義 5403次。
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