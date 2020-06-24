懶人包／端午連假國道恐壅塞 高公局疏導計畫一次查

端午節連假為25日至28日共4天。高速公路局研判端午節連假包含返鄉及旅遊旅次，新冠肺炎疫情已趨於穩定，可能增加國人出遊意願，預估端午節連假全國道交通量約100至120百萬車公里。

高公局說，本次端午節連假因疫情情勢漸緩，配合交通部防疫新生活運動第一階段，逐步放寬旅遊活動，惟仍限制出國旅遊，預估國道交通量為平日1.5倍至2倍，長短途旅遊旅次將較往年成長，部分路段於尖峰時段交通量早已超過可服務容量，發生壅塞在所難免。

高公局說，端午連假首日，西部國道南向上午5時後陸續有車流湧現，其中國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3南向土城至關西、快官至霧峰及國5南向南港系統至坪林均有車多壅塞情形，尤以國5恐自凌晨5時起持續壅塞至晚上8時。

今年端午連假將有大量旅遊旅次，建議多搭乘公共運輸，如一定要開車上路，可避開塞車時段及路段，高公局預估較好走不塞車時段，為25日及26日南向旅遊或返鄉用路人，建議下午1時以後出發；27日及28日北向返回工作崗位的用路人，建議中午12時以前出發。

高公局提醒用路人，端午節連假行駛國道若遇大雨或車多壅塞時，應小心、耐心駕駛勿任意變換車道，亦可考量行駛替代道路避開壅塞路段，尤其是欲前往宜花東民眾，更要注意雨天路滑，務必與前車保持行車安全距離，小心駕駛。

高公局說，北向返回居住地用路人，可多利用收假日5至10時暫停收費的離峰時段，省時又省錢。

國道路況詳細資料，可至高公局局網( https://www.freeway.gov.tw/Upload/Html/202056220/page02.html )查詢，避開壅塞路段及時段。

因應新冠肺炎疫情，國道防疫作為包括，配合各大風景區管控進場人數，利用國道沿途資訊可變標誌(CMS)顯示觀光景點容量管制的相關資訊，用路人使用國道前往觀光區域時可多留意。

另外，各服務區賣場大廳用路人需全面量測體溫及配戴口罩，體溫過高的用路人，禁止進入服務大廳，並將超商販售的布口罩放在動線入口量測體溫處，未配戴口罩者可立即購買。

服務區公共使用餐桌，以加設隔板或採梅花座位配置方式加以區隔，並撤除服務大廳內密集的餐桌椅配置，搭配室內安全社交間距(1.5公尺)，適當控管服務大廳安全容留人數，確保維持安全社交距離。

●收費措施：

6月25日至28日：單一費率，即打75折，無每日20公里優惠里程。

6月25日至28日：國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

●暫停收費：

6月25日至27日，每日0-5時暫停收費。

6月28日，0-10時暫停收費。

●入口高乘載管制：

6月25日7-12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山之各交流道南向入口匝道高乘載管制。

6月25日至6月26日，每日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

6月27日至6月28日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

●入口匝道封閉：

6月25日至26日，每日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。

6月27日至28日，每日0至24時，封閉國1虎尾北向入口、埔鹽系統北向入口及國3西濱北向入口。

●入口匝道儀控：

視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

另針對重點交流道：國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口，採嚴格匝道儀控管制。

針對10個重點路段實施精進式匝道儀控，包括國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。

●國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

另連假期間，宜花東景點為熱門地區，國5將有長時段壅塞，建議用路人多利用離峰時段；尤其假期首日上午蘇澳出口回堵較長時，蘇澳及冬山的當地居民，可改道羅東交流道駛出利用台2、台9前往，避免塞在國5蘇澳端車陣中。