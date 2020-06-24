天空滿滿的卷雲 鄭明典：但是擋不住熱

今天滿滿的卷雲，中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，今天的卷雲很多，但是卷雲擋不住熱，尤其卷雲下方，隱約還是可以看到背風渦旋，低層大氣還是相對穩定。

今、明兩天西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；北部、東南部（含蘭嶼、綠島）局部地區及馬祖易有較強陣風。

太平洋高壓及西南風沉降影響，今天花蓮縣縱谷，台北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台東縣、新北市、基隆市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣市、苗栗縣近山區或河谷為黃色燈號。