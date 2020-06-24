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持續炎熱恐38度高溫 端午連假留意午後雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
天氣相當穩定炎熱。本報資料照片
天氣相當穩定炎熱。本報資料照片

天氣相當穩定炎熱，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，昨天台北盆地測得38.4度的高溫，許多地方也多有36到38度的高溫，尤其以北部和東部最為炎熱，預計今天全台各地持續晴朗穩定， 北部和東部也仍然要留意36度以上高溫，其他中南部地區也有34度以上高溫出現的機會。

他說，要多補充水份，尤其中午前後最熱，避免在戶外從事劇烈運動或直曬陽光太久，不僅容易中暑，也會曬傷。

賴忠瑋說，炎熱的天氣主要是太平洋高壓邊緣及較強的西南風造成，在高壓籠罩、雲量偏少的情況下，有相當充足的日照，使得地表溫度的上升速度很快。

另一方面，他說，西南風把南方暖空氣帶到台灣附近來，氣溫明顯上升。北部和東部特別熱的原因，則是因為位於西南風的背風側，氣流越過山脈後，在北部和東部下沉增溫，因此溫度比其他地方來得更高，也會感覺更加悶熱。

賴忠瑋說，這樣的天氣不太容易下雨，只有中午過後在山區有局部短暫雷陣雨，前往山區還是要特別留意天氣變化，午後雷陣雨雖然不一定會下很久，但是雨勢通常比較大，容易影響行車交通安全。 前往溪邊戲水避暑，也要留意上游的天氣及溪水暴漲，在空曠地區則要小心落雷，聽到有悶雷聲響時，就要趕快找到相對較矮且可以安全遮敝的地方。

穩定天氣還會持續好幾天，賴忠瑋說，端午四天連假也都相當晴朗炎熱，不過要留意午後雷陣雨發生的機率會比較高，預計周五開始到周末，台灣附近的西南風會略為減弱，較有助於午後熱對流的發展，降雨的範圍可能會擴大，時間也會拉長，不過上午的天氣還是持續晴朗炎熱，傍晚午後雷雨也會明顯緩和。

高溫 中暑

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