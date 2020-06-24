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一張圖看懂端午連假天氣 氣象局：依舊炎熱
台灣連日天氣炎熱，平均高溫34至36度，紫外線也有過量到危險等級，而這樣的天氣在端午連假還會繼續嗎？中央氣象局在「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專表示，目前來看天氣分成兩個部分，第一部分是25、26日這兩天，太平洋高壓勢力稍稍減弱，環境為西南風，迎風面中南部地區天氣稍微不穩定，白天多雲偶見陽光，但海面上水氣移入不定時會有一些降雨情況發生，中午過後則是在東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
氣象局說，第二部分是連假後兩天，太平洋高壓勢力再次增強，大部分地區天氣晴朗炎熱，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
氣象局說，端午連假4天各地區還是熱，紫外線還是強，外出活動，防曬、防中暑及多補充水分是不可少的工作，下午往山區活動要注意午後雷陣雨，山區河谷容易因上游驟雨使溪水暴漲，注意安全。
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