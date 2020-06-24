破紀錄的6月熱！ 賈新興：台北6月均溫創下史上新高

破紀錄的6月熱！天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，台北6月均溫創下史上新高，6月全台13站平均溫坐二望一，台北連續高溫大於36度天數坐二望一。

他說，這陣子真得熱到受不了，統計至22日的資料顯示，6月台北均溫高達30.4度，只要未來8天的均溫大於28.9度，則今年6月台北均溫將創下1897年以來最高的紀錄，擠下2015年的30度，比氣候平均溫27.1度高出了將近3度。

不只如此，他說，統計至昨天，連續高溫大於36度的天數已經10天了，從14日至昨天台北每天高溫超過36度，在太平洋高壓發威和都市熱島效應的雙重影響，熱到真難受，歷史上連續高溫大於36度的天數最多的是16天，出現在2017年8月5日至20日。