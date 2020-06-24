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端午連假天氣看這！ 吳德榮：降雨機率提高

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周二台灣持續位於滯留鋒之南，低層為西南風的暖平流帶來暖空氣；中層則在太平洋高壓邊緣，但仍有一些沉降增溫的貢獻；故而形成比被太平洋高壓直接籠罩，還要高溫炎熱的條件。

各地區最高溫大約都在36、37度左右，地理環境較特殊如縱谷、盆地或過山沉降，偶爾出現38度以上的極端高溫，要注意防曬、防中暑。今天北部25至37度、中部24至37度、南部24至36度、東部23至38度。

他說，今天上午沿海的降水回波逐漸減弱，但被海風環流及西南風，吹向內陸，中南部仍有的局部短暫陣雨的機率；午後山區亦有局部陣雨或雷雨的機率。

25日端午至下周二低層水氣增多，清晨上午因海陸風環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部陣雨；午後各地山區的局部陣雨或雷雨，更加明顯，且將擴及部分平地。

中央氣象局發布高溫資訊，今天太平洋高壓影響，西南風沉降影響，花蓮縣縱谷，台北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台東縣、新北市、基隆市，南投縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣市、苗栗縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

太平洋高壓影響，西南風沉降影響，花蓮縣縱谷，台北市盆地為橙色燈號，今天有38度極端高溫出現的機率。本報資料照片
太平洋高壓影響，西南風沉降影響，花蓮縣縱谷，台北市盆地為橙色燈號，今天有38度極端高溫出現的機率。本報資料照片

高溫 防曬

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