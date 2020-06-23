聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫病天地／芒果有漆酚 當心接觸過敏

聯合報 / 記者王駿杰／新竹報導
一對4歲與2歲的小兄弟因愛吃芒果，近日兩人臉上竟冒出許多小紅痘，經醫師檢查，發現兩人的症狀為「接觸性的過敏反應」與「毛囊炎」。記者王駿杰／攝影
一對4歲與2歲的小兄弟因愛吃芒果，近日兩人臉上竟冒出許多小紅痘，經醫師檢查，發現兩人的症狀為「接觸性的過敏反應」與「毛囊炎」。記者王駿杰／攝影

炎炎夏日，正值芒果產季，新竹一對4歲與2歲的小兄弟因為愛吃芒果，近日兩人臉上竟冒出許多小紅痘，且範圍與數量越來越多，經新竹馬偕皮膚科醫師李幼華檢查，發現哥哥臉上是一點一點的紅斑，弟弟則是化膿紅疹，診斷兩人的症狀為「接觸性的過敏反應」與「毛囊炎」。

李幼華指出，芒果屬漆樹類，其樹枝汁液和芒果皮上有種叫做「漆酚」的物質，會讓接觸到的人在幾小時後，臉或嘴周接觸部位出現發癢的紅疹或水泡，這是「接觸性的過敏反應」，民間常說芒果有毒，其實應該稱作過敏，哥哥臉上的紅斑就是這種過敏反應。

弟弟臉上則是「毛囊炎」，可能是吃完芒果臉部皮膚癢，用不乾淨的手抓臉，而導致「次發性毛囊炎」。替哥哥開立抗過敏的藥物、弟弟則使用抗生素藥膏治療，一周後臉上恢復原本光滑細緻。

李幼華提醒，芒果含有維生素C、β胡蘿蔔素與礦物質，還有很強的抗氧化力，糖尿病、心臟病和腎臟病患者，可能會受到芒果的含糖量和鉀離子影響健康，建議食用前一定先諮詢醫師及營養師。

另外，有人吃完芒果會全身性過敏，類似蕁麻疹全身都起紅疹的反應，這與體質有關，需要口服藥物治療，這類病患必須禁止食用芒果。

芒果也有大量的水分和膳食纖維，有助於促進腸胃蠕動，建議食用芒果前將表皮清洗乾淨並把果皮剝除後再吃，還有切剝芒果可戴上手套，都能降低過敏發生。

芒果 過敏反應 新竹

延伸閱讀

醫病天地／辦公室運動 久坐族伸展筋骨

醫病天地／打卡介苗好處多 但罹罕病者不宜

醫病天地／夏天也會中風 三高族群別輕忽

夏季芒果太美味 小兄弟狂吃冒爛痘

相關新聞

6月底熱破38度 詹順貴：政府還在砍樹毀農無視氣候危機

氣候變遷加劇，台北今天飆出38.4度高溫，為創站以來6月第二高溫。環保署前副署長、現任律師詹順貴擔心，氣溫現在就超過38...

停業108天！「祥福餐廳」27日重新開幕 訂位已8成

創業自1995年，已經有25年歷史的「祥福餐廳」，因受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊而於3月歇業。隨著疫情趨緩，...

為拍婚紗不要命！新郎肩扛新娘站崖邊 網怒批找死

合歡山因四季各具特色之美，除吸引大批遊客造訪，也常有結婚新人前往拍婚紗，但今天卻有民眾為取景跨越武嶺觀景平台護欄，更有新...

吃葡萄乾能補鐵救貧血？ 營養師的解答讓人超驚訝

電影裡俊美的「吸血鬼」臉色蒼白、手腳冰冷，但日常生活中如此，小心是貧血。不少人擔心自己貧血，總花盡心思補鐵，其中吃葡萄乾...

熱翻了！ 阿婆省電不開冷氣 住頂樓熱到送醫

「快被曬乾了」太平洋高壓加上西南風沉降影響，台北觀測站今天中午監測到攝氏37.8度的高溫，創下今年最高紀錄，各縣市溫度多...

吃葡萄乾補鐵？ 不如吃豬血

電影裡俊美的「吸血鬼」臉色蒼白、手腳冰冷，但如果你平常也出現如此狀況的話，小心是貧血。不少人擔心自己有貧血，總會花盡心思...

健康你我他／最環保防蚊 蚊帳一掛數十年

夏天超熱，寒舍是透天厝，晚上一樓門外蚊子非常多，窗戶都有紗窗嚴陣以待，但鐵門進出時，蚊子就這樣跟進來，內子在門口放一把芭...

五十肩困擾 她半年痛到睡不著

許多中高齡民眾都有五十肩困擾。一名45歲施姓婦人半年前開車離開停車場時，竟然難以抬起左手臂投入代幣，出現疼痛、舉不高等五...

醫病天地／芒果有漆酚 當心接觸過敏

炎炎夏日，正值芒果產季，新竹一對4歲與2歲的小兄弟因為愛吃芒果，近日兩人臉上竟冒出許多小紅痘，且範圍與數量越來越多，經新...

健康保衛站／用健檢遠離疾病 把握3要點

民眾面對項目眾多的健康檢查常有不知該如何選擇的困擾，及健檢後如何才能發揮最大的疾病預防功能，成大醫院健康管理中心醫師陳泓...

大樂透端午加碼今14人獨中百萬 剩下48組百萬獎項

大樂透端午節加碼活動持續進行中，台彩今晚間表示，今晚大樂透頭獎雖未開出，但端午加碼的百組百萬今晚開出14組，等於全台有1...

影／藝人低調做公益 最正協會副理事長竟是「她」

為使末期癌友獲得優質照護與提升生活品質，台灣安寧照顧協會推動「愛心即食餐包」公益計畫。社會永續發展推廣協會率先響應認購5...

熱門新聞

現賺167元！麥當勞贈「早餐優惠券」免費吃薯餅

寵物刺蝟離世後妻懷孕 男憑「記號相認」深信女兒就是牠

4歲兒蓋「城堡」送爸爸 微妙外型爸一看崩潰：血壓飆起來

12縣市明天熱翻！氣象局：大台北恐飆39度再破紀錄

停業108天！「祥福餐廳」27日重新開幕 訂位已8成

為拍婚紗不要命！新郎肩扛新娘站崖邊 網怒批找死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。