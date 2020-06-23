醫病天地／芒果有漆酚 當心接觸過敏

炎炎夏日，正值芒果產季，新竹一對4歲與2歲的小兄弟因為愛吃芒果，近日兩人臉上竟冒出許多小紅痘，且範圍與數量越來越多，經新竹馬偕皮膚科醫師李幼華檢查，發現哥哥臉上是一點一點的紅斑，弟弟則是化膿紅疹，診斷兩人的症狀為「接觸性的過敏反應」與「毛囊炎」。

李幼華指出，芒果屬漆樹類，其樹枝汁液和芒果皮上有種叫做「漆酚」的物質，會讓接觸到的人在幾小時後，臉或嘴周接觸部位出現發癢的紅疹或水泡，這是「接觸性的過敏反應」，民間常說芒果有毒，其實應該稱作過敏，哥哥臉上的紅斑就是這種過敏反應。

弟弟臉上則是「毛囊炎」，可能是吃完芒果臉部皮膚癢，用不乾淨的手抓臉，而導致「次發性毛囊炎」。替哥哥開立抗過敏的藥物、弟弟則使用抗生素藥膏治療，一周後臉上恢復原本光滑細緻。

李幼華提醒，芒果含有維生素C、β胡蘿蔔素與礦物質，還有很強的抗氧化力，糖尿病、心臟病和腎臟病患者，可能會受到芒果的含糖量和鉀離子影響健康，建議食用前一定先諮詢醫師及營養師。

另外，有人吃完芒果會全身性過敏，類似蕁麻疹全身都起紅疹的反應，這與體質有關，需要口服藥物治療，這類病患必須禁止食用芒果。

芒果也有大量的水分和膳食纖維，有助於促進腸胃蠕動，建議食用芒果前將表皮清洗乾淨並把果皮剝除後再吃，還有切剝芒果可戴上手套，都能降低過敏發生。