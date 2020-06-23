6月底熱破38度 詹順貴：政府還在砍樹毀農無視氣候危機

氣候變遷加劇，台北今天飆出38.4度高溫，為創站以來6月第二高溫。環保署前副署長、現任律師詹順貴擔心，氣溫現在就超過38度，到了7月至9月恐更加嚴峻，甚至迎接致災性暴雨。台灣本來就是高天然災害風險國家，但中央跟政府卻仍在做拚命水泥建設、砍樹、毀農，毫無宏觀遠景，呼籲重新思考氣候危機下的國土規畫。

詹順貴今天在臉書指出，過去一周酷熱異常，當大家還以為夏天到了，「熱」是正常的時候，其實氣候危機已經悄悄到來。6月底氣溫就已經超過38度，接下來7月至9月會不會更加嚴峻？燠熱之後，或許接著就是致災性暴雨。

詹順貴表示，過去幾個月，大家關注焦點幾乎都是疫情，但全球這幾個月染疫死亡人數，都還比不上過去10年來，一次持續幾天的熱浪侵襲所造成的死亡人數。

詹順貴說，最可悲的是，台灣本來就是高天然災害風險國家，但中央與地方政府完全無感，還在以拚經濟為名做水泥化建設、柏油化不透水鋪面；以及拚命砍樹、毀滅農田，只求眼前近利，毫無宏觀遠景。