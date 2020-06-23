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吃葡萄乾能補鐵救貧血？ 營養師的解答讓人超驚訝

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
營養師表示，以同重量的葡萄乾和豬血相比，吃葡萄乾攝取的鐵質約只有豬血的廿分之一。 示意圖／ingimage
營養師表示，以同重量的葡萄乾和豬血相比，吃葡萄乾攝取的鐵質約只有豬血的廿分之一。 示意圖／ingimage

電影裡俊美的「吸血鬼」臉色蒼白、手腳冰冷，但日常生活中如此，小心是貧血。不少人擔心自己貧血，總花盡心思補鐵，其中吃葡萄乾是許多人會選擇的方法，但葡萄乾真的能補鐵嗎？營養師的解答可能讓你失望，以同重量的葡萄乾和豬血相比，吃葡萄乾攝取的鐵質約只有豬血的廿分之一。

書田診所家醫科主任醫師康宏銘提醒，貧血原因很多，缺鐵只是原因之一，補充鐵質不一定能改善貧血。即使經過診斷，確定是缺鐵性貧血，但董氏基金會食品營養中心營養師莫雅淳指出，葡萄與葡萄乾不屬於鐵質含量豐富的食物。

據衛福部食品成分資料庫顯示，每百克葡萄與葡萄乾僅含0.1與1.5毫克的鐵，同重量的豬血，鐵含量高達28毫克，同為植物類的紅菜，每百克也有6毫克鐵質。莫雅淳說，葡萄與葡萄乾內含鐵質的吸收率低，若要以這兩種食物作為鐵質的來源，反而可能不小心吃進太多的糖。

國健署105年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，國人從飲食中攝取礦物質不足，其中女性鐵質攝取量尤其不足，女性自1至44歲，鐵質的攝取量均低於國人膳食營養素參考攝取量。

若想從食物中補充鐵質，莫雅淳認為，最佳鐵質來源是肝臟，如豬肝、豬血、鴨血，鐵量豐富且吸收率又高，也可選擇牛肉、鴨肉等顏色較深的紅肉；但攝取過多紅肉，也會吃下過多飽和脂肪。莫雅淳建議，每餐攝取一個掌心大小豆魚蛋肉類，且不過度依賴單一種食物。

康宏銘說，含鐵豐富的飲食雖可預防缺鐵性貧血，但治療缺鐵性貧血，尤其嚴重貧血病人，光靠飲食是不夠的，應由醫師開立鐵劑。康宏銘提醒，鐵劑標準劑量約為每日一至兩顆，不可大量服用鐵劑，不僅腸胃道吸收率不佳，更可能腸黏膜出血等問題。

造成缺鐵性貧血的原因很多，康宏銘解釋，可分為急性及慢性，前者如胃腸道出血或大量月經，造成血液流失而引起；後者則是鐵質吸收減少，尤其哺乳婦女，因鐵質需求量增加，若無適當的補充，也會造成缺鐵性貧血症。

缺鐵性貧血因鐵質缺乏造成血紅素合成困難，使得紅血球內的血色素減少。雖然貧血可能使臉色蒼白、手腳冰冷，但不代表有這些特徵就有貧血，康宏銘建議，民眾有相關疑慮，應先諮詢醫師，執行相關檢驗，才能對症下藥。

食物含鐵量比一比。圖／衛福部提供
食物含鐵量比一比。圖／衛福部提供

醫師 脂肪

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