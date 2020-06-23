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熱翻了！ 阿婆省電不開冷氣 住頂樓熱到送醫

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
一位70多歲的老太太獨居在頂樓，節省的她不開冷氣，近幾日只靠著開電風扇、窗戶度日，不料卻熱到送醫。示意圖／ingimage
一位70多歲的老太太獨居在頂樓，節省的她不開冷氣，近幾日只靠著開電風扇、窗戶度日，不料卻熱到送醫。示意圖／ingimage

「快被曬乾了」太平洋高壓加上西南風沉降影響，台北觀測站今天中午監測到攝氏37.8度的高溫，創下今年最高紀錄，各縣市溫度多出現「橙色」燈號，根據衛福部統計，前天全國因熱傷害就醫人數為30人次，三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，光是昨天就有至少3人因熱傷害送急診。

一位70多歲的老太太，獨自居住在頂樓，節省的她，認為開冷氣浪費電，近幾日只靠著開電風扇、窗戶度日，前兩天開始胃口不佳，且過去早起時，紙尿褲都溼答答，現在都乾巴巴，老太太的不適感愈來愈嚴重，家人用手摸她的額頭，沒摸到高溫，沒想到才請她再休息一下，就昏過去，送急診一量肛溫高達攝氏四十五度。

朱柏齡說，很多長輩的血液循環不佳，用手摸額頭量體溫的方式，顯然在長輩身上是失靈的，近期天氣太熱，長輩千萬別省冷氣費，特別是失智症的長輩，他們外出不曉得要躲避陽光，也不曉得要走騎樓，更不曉得口渴時要補充水分，呼籲失智症家屬近期一定要格外注意。

一般民眾近期也建議盡可能待在室內，若是一定要外出，男女都必須要撐陽傘，或是戴寬邊帽、盡可能穿薄一點的衣服；戶外工作者如建築工人等，在烈日下工作，休息時間一定要增加，原本一小時休息10分鐘，應改為每半小時休息10分鐘，而新工上工，雇主一定要給他一到二周的熱適應期，否則直接上場，出現中暑等熱傷害的機率會大增。

朱柏齡說，近日有一位搬運工，未適度休息，下工後走路不穩，瞬間昏倒，送急診體溫高達四十三點五度，緊急插管，一度還引發多重器官衰竭；呼籲民眾，在烈日下之後，出現疲憊症狀，或開始頭暈、食不下嚥時，就得提高警覺可能是熱傷害，應立即找有冷氣處休息，而熱愛戶外運動的民眾，建議不要在上午10點到下午4點期間運動。

失智症

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