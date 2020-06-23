為拍婚紗不要命！新郎肩扛新娘站崖邊 網怒批找死

合歡山因四季各具特色之美，除吸引大批遊客造訪，也常有結婚新人前往拍婚紗，但今天卻有民眾為取景跨越武嶺觀景平台護欄，更有新婚夫妻站崖邊將新娘扛上肩拍婚紗，超誇張行徑被拍下PO上網，網友群起怒批「找死」、「拿生命開玩笑」。

合歡山不分四季總能吸引大批遊客，更因冬天追雪眾多，所以沿線重要景點多有設置監視器，供民眾上山前查看即時影像確認路況或雪況，其中以武嶺的監視器最常被監看。不少民眾也會利用該監視器，刻意在鏡頭前擺姿勢後再截圖留念。

而「中橫路況交通資訊站」、「即時影像監視器」等臉書粉絲專頁也常幫忙上山遊客截圖，甚至截下搞笑、出醜或告白的瞬間畫面，分享到網路上，與同樣熱愛合歡山的民眾分享，未料今天除拍下一般民眾跨越武嶺平台護欄，更有超誇張行徑。

「中橫路況交通資訊站」臉書粉絲專頁今放上民眾拍婚紗照片，但監視器照片中的人除站在懸崖邊拍照，甚至還出現將新娘扛上肩的可怕舉動，嚇得該粉專小編貼照PO文直呼「趕快放下那位新娘，萬一絆倒或踩空怎麼辦」，引發網友熱議。

「中橫路況交通資訊站」粉專貼文也表示，旁邊都有設立告示牌了，可以不要再跨越護欄嗎？下去真的不是開玩笑的；並說明設欄杆就是要確保民眾安全，呼籲大家愛惜生命不要隨意跨越護欄，更以＃hashtag「監視器驚悚視角」凸顯危險。

不少網友則留言怒批「找死」、「拿生命開玩笑」、「是看不懂國字」、「摔下去不需要救」等，更有不少人狠酸「掉下去成天國的新娘」、「掉下去再娶一個」、「打算順便拍遺照」、「喜事跟喪事一起辦」，也有人要求警方或管理單位開罰。