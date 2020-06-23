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影／藝人低調做公益 最正協會副理事長竟是「她」

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
台灣安寧照顧協會推動「愛心即食餐包」公益計畫，社會永續發展推廣協會副理事長、知名藝人陳孝萱（右），代表協會響應認購500份冷凍鱸魚蔬菜粥，捐贈給安寧協會。記者簡浩正／攝影
台灣安寧照顧協會推動「愛心即食餐包」公益計畫，社會永續發展推廣協會副理事長、知名藝人陳孝萱（右），代表協會響應認購500份冷凍鱸魚蔬菜粥，捐贈給安寧協會。記者簡浩正／攝影

為使末期癌友獲得優質照護與提升生活品質，台灣安寧照顧協會推動「愛心即食餐包」公益計畫。社會永續發展推廣協會率先響應認購500分，將分送至馬偕、奇美、中山醫院等100位安寧病友，讓他們不因疫情減少至醫院的情況下，營養也能充足、助其前進動力。

今天的捐贈儀式上，出現了一個「嬌點」，社會永續發展推廣協會副理事長、知名藝人陳孝萱，她代表協會響應認購500份冷凍鱸魚蔬菜粥，捐贈給台灣安寧照顧協會。也意外讓人發現她低調做公益的一面。

為何會擔任公益協會副理事長？陳孝萱表示，因之前她在孩子「鐵弟」的學校擔任愛心媽媽，那時社會永續發展推廣協會、一兼二顧公益行銷平台在孩子的學校辦活動，因而認識該協會與平台。而在與協會合作同時，他們提出邀約希望她加入。

陳孝萱說，她一直以來都覺得，有能力去幫助別人是很棒的事；在考量鐵弟也大了，想說也有比較多空餘的時間下而決定加入。今年初進入協會後，第一個工作就是協會推出「藝起守護家」公益影片計畫，影片中得挑戰路跑

陳孝萱笑說，她從「完全不跑步」的人，在訓練兩個半月後，即挑戰人生「半馬初體驗」，完成21公里半馬路跑。這對她來說看似不可能的任務，她仍完成了，現更把跑步當成生活習慣。就像今日的捐贈活動，集結眾人之力幫助安寧協會，就可成就看似「不可能」的事。她在此也呼籲更多的人可一起加入行善，來照顧安寧病友的需求。

為何會擔任公益協會副理事長？陳孝萱說，她之前在「鐵弟」的學校擔任愛心媽媽，協會在該校舉辦活動而認識並提出邀約。她考量鐵弟也大了，且幫助別人是很棒的事而決定加入，近期更因公益影片而挑戰半馬路跑。記者簡浩正／攝影
為何會擔任公益協會副理事長？陳孝萱說，她之前在「鐵弟」的學校擔任愛心媽媽，協會在該校舉辦活動而認識並提出邀約。她考量鐵弟也大了，且幫助別人是很棒的事而決定加入，近期更因公益影片而挑戰半馬路跑。記者簡浩正／攝影

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