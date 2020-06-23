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這裡黑熊出沒勿擾 花蓮林管處自動相機「抓」到了

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮林區管理處今年架設無線自動傳輸相機後，多次拍攝到台灣黑熊出現的畫面。圖／花蓮林管處提供
花蓮林區管理處今年架設無線自動傳輸相機後，多次拍攝到台灣黑熊出現的畫面。圖／花蓮林管處提供

花蓮林區管理處今年1月完成架設多處無線自動傳輸相機後，多次拍攝到台灣黑熊出現的畫面，也有山友及民眾回報，在花蓮卓溪鄉的瓦拉米步道、山風一號橋等地發現黑熊出沒的痕跡，林管處提醒民眾入山時務必提高警覺，並不要打擾野生動物。

林管處今年1月起在非玉山國家公園轄區完成架設無線自動傳輸自動相機，並拍到台灣黑熊相關影像後即時啟動巡守隊加強巡視。此監測設備主要透過穩定手機訊號與遠端電腦連接，確保可將影像中繼傳輸回接收基站系統，具可即時傳輸的優點。

林管處表示，透過中繼延長傳輸距離，最後再傳送到接收基站後將影像發送管理單位，強化一般傳統紅外線相機在架設後仍須人員定期回收資訊的不便，透過科技監測相機協助管理人員，立即啟動與玉山國家公園管理處及周邊相關單位分流管制、宣導及分級因應措施，達到第一時間即時監控野生動物行為效果。

花蓮林管處呼籲，瓦拉米步道向來為野生動物族群豐富且為台灣黑熊相對穩定的族群棲地，面對即將來臨的端午連假期及暑期旅遊人數增加，民眾切勿做出騷擾動作及干擾野生動物行為，如果與台灣黑熊不期而遇，請安靜儘速地離開、不逗留、不拍照打卡、不打擾，避免驚擾野生動物。

若發現台灣黑熊蹤跡，請立即通知相關單位處理，通報電話林務局花蓮林區管理處（0800-000-930）、林務局保林專線（0800-000-930您您您，救山林）、03-8325141，或南安遊客服務中心（03-8887560）。

花蓮林管處設置無線自動傳輸相機，具可即時傳輸的優點。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處設置無線自動傳輸相機，具可即時傳輸的優點。圖／花蓮林管處提供
花蓮林區管理處今年1月架設無線自動傳輸相機後，拍攝到台灣黑熊蹤跡。圖／花蓮林管處提供
花蓮林區管理處今年1月架設無線自動傳輸相機後，拍攝到台灣黑熊蹤跡。圖／花蓮林管處提供

台灣黑熊 玉山國家公園 山友

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