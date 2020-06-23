熱炸了！學者：民眾關心氣候變遷 但知識有待提升

氣候變遷加劇，台北今天飆出38.4度高溫，為創站以來6月第二高溫。環保署今天發布的環境素養調查發現，民眾雖然關心氣候變遷、全球暖化議題，但相關知識卻很不足。學者表示，台灣推動氣候變遷教育已經一段時間，不過顯然仍有不足，需要進一步提升。

環保署今天發布一份民眾環境知識調查，像是「夏季氣溫屢創新高，是臭氧層破洞造成的嗎？」、「過度燃燒煤、石油等化石燃料，會造成臭氧層破洞？」以上答案都為非，但無論是學生、教師、民眾答對率都不理想。環保署曾在2013年做過類似調查，跟最新調查比較沒有進步。

台師大科學教育研究所教授劉湘瑤表示，雖然台灣在氣候變遷的知識學習上，已經推動一段時間，但目前民眾知識仍有待進一步提升，包括氣候變遷或全球暖化的成因、概念，都應該多加說明及澄清。

劉湘瑤指出，也許有人會疑惑，「一般大眾需要知道這些知識嗎？或是只要知道怎麼面對氣候變遷就好了？」但如果沒有充分知識，對於事件判斷會有落差，甚至可能採取不適當的行動，因此一般民眾仍有必要加強基礎知識。

為提升全民對於氣候變遷等相關環境教育，劉湘瑤說，可以加強教師培訓，或是讓教師增加教學設計，目前教育部環境小組也推動更多課程，致力於氣候變遷與永續發展教育，希望日後能看到更顯著的進步。