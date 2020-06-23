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偏鄉「噗噗共乘」試辦成效好 林佳龍籲企業加入

聯合報 / 記者侯俐安／即時報導
交通部在台東縣延平鄉推動「噗噗共乘」2年，讓載地車、接在地人，學童放學將有車可搭，交通部長林佳龍今天出席成果發表。記者侯俐安／攝影
交通部在台東縣延平鄉推動「噗噗共乘」2年，讓載地車、接在地人，學童放學將有車可搭，交通部長林佳龍今天出席成果發表。記者侯俐安／攝影

交通部在台東縣延平鄉、萬榮鄉、卓溪鄉推動「噗噗共乘」，成功媒合在地車接在地人，許多縣市搶著希望噗噗共乘進入偏鄉。噗噗共乘是透過政府預算支撐的「計畫型任務」，各界擔心它終究會有結束的一天。交通部經兩年多試辦，計算每鄉每年營運成本需求約98.9萬元，交通部長林佳龍籲企業投入，中華電信、中華郵政等將率先支持。

林佳龍日前開會拍板，將針對偏鄉會議辦工作坊，整合跨部會與局處。今天在台東舉辦「偏鄉交通需求整合座談會」，交通部科顧室科長劉建邦表示，偏鄉在內政部定義有65個、花東就占23個，但資源未必是在交通部，經兩年從延平、萬榮、卓溪案例，試算一個鄉鎮運營經費約98.9萬元，這包含車輛及折舊、司機薪資、養護管理等。

劉建邦表示，偏鄉永續需仰賴資源整合，除了需跨部會整合資源，包含交通部、教育部、地方政府，也盼能透過企業CSR投入，達成社會經營效益。

對於企業CSR投入，林佳龍說，日前協助航空業紓困時，有條文要航空業公益回饋，他也向長榮、華航、星宇拜託，三航空也樂意配合，將公益回饋投入噗噗共乘等偏鄉運輸。另外中華電信以及交通部所屬的中華郵政等事業單位，也會在交通部支持之下，投入所需經費，政府第二期智慧運輸計畫4年也有近50億元。

交通部規畫，中華郵政、中華航空、中華電信等將率先投入，目標認養新竹縣五峰鄉、宜蘭縣南澳鄉、花蓮縣富里香、萬榮鄉、台東縣海端鄉，每鄉一年投入70至150萬元，預估以1至5年，完成在地生態圈。

林佳龍說，公車往往無法深入偏鄉、計程車貴也未必叫得到，噗噗共乘透過輔導在地司機，提供自用車、租賃車等「準公車」功能，在偏鄉載學童就學，載長者就醫、參與社會活動，但這不只是行的服務，衛福部、教育部、原民會等單位也應被整合，提供加值服務，噗噗共乘將擴大辦理，接上偏鄉最後一哩路。

路政司長陳文瑞說，國內公共運輸覆蓋率雖高，但許多偏鄉不密集、點不好，交部也開始推幸福巴士、小黃公車，科顧室也推動噗噗共乘。他也說，雖然衛福部、教育部也有交通資源，但大多有設定對象，如何鬆綁並整合資源，下一步要努力。公路總局局長許鉦漳也說，目前對偏鄉不足的法令，包含自用車載客、職業駕駛等，年底前也將完成法規修改。

現場也盤點教育部所列「教育優先區」、衛福部主管「復康巴士」、「長照專車」、原民會「文化健康站」、國發會「地方創生」，觀光局「觀光巴士、「台灣好行」等既有交通資源。林佳龍表示，噗噗共乘雖是實驗性的，希望能延續、強化、擴大，跨部會及單位盤點後，交通部的不能分對象，但其他單位會限制對象，將辦工作坊跨單位協調整合。

交通部在台東縣延平鄉推動「噗噗共乘」2年，讓在地人服務在地人，學童放學將有車可搭，交通部長林佳龍今天出席成果發表。記者侯俐安／攝影
交通部在台東縣延平鄉推動「噗噗共乘」2年，讓在地人服務在地人，學童放學將有車可搭，交通部長林佳龍今天出席成果發表。記者侯俐安／攝影
交通部在台東縣延平鄉推動「噗噗共乘」2年，讓在地人服務在地人，學童放學將有車可搭，交通部長林佳龍今天在台東縣召開「偏鄉交通需求整合座談會」。記者侯俐安／攝影
交通部在台東縣延平鄉推動「噗噗共乘」2年，讓在地人服務在地人，學童放學將有車可搭，交通部長林佳龍今天在台東縣召開「偏鄉交通需求整合座談會」。記者侯俐安／攝影
交通部在台東縣延平鄉推動「噗噗共乘」2年，讓在地人服務在地人，學童放學將有車可搭，交通部長林佳龍今天出席成果發表。記者侯俐安／攝影
交通部在台東縣延平鄉推動「噗噗共乘」2年，讓在地人服務在地人，學童放學將有車可搭，交通部長林佳龍今天出席成果發表。記者侯俐安／攝影
交通部在台東縣延平鄉推動「噗噗共乘」2年，讓在地人服務在地人，學童放學將有車可搭，交通部長林佳龍今天出席成果發表。記者侯俐安／攝影
交通部在台東縣延平鄉推動「噗噗共乘」2年，讓在地人服務在地人，學童放學將有車可搭，交通部長林佳龍今天出席成果發表。記者侯俐安／攝影

偏鄉 林佳龍 教育部

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