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停業108天！「祥福餐廳」27日重新開幕 訂位已8成

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
祥福餐廳將於6月27日重新開幕。 圖／讀者提供
祥福餐廳將於6月27日重新開幕。 圖／讀者提供

創業自1995年，已經有25年歷史的「祥福餐廳」，因受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊而於3月歇業。隨著疫情趨緩，祥福餐廳預告將於6月27日重新開幕，目前也獲得老客人們力挺，訂位已經約8成。

鄰近捷運小巨蛋站的祥福餐廳，佔地約250坪，提供有多道江浙料理、北方點心。其中又以鎮江肴蹄、炒海瓜子、豆眼雞絲等料理最為代表性，現在還有時令的「綠竹筍」料理，也是許多饕客們的心頭好。2016年時，祥福餐廳在北市府的活動中，還被美食家們評選為「台北老味道」的代表名店之一。但是受到疫情波及，祥福餐廳3月11日時公告暫停營業，引起許多老顧客們的不捨。

目前隨著疫情趨緩，祥福餐廳將於6月27日重新開幕，並且已經開放電話預定。業者受訪時表示，祥福的客人多數年紀大、員工年紀也大，因此常被熟客們暱稱為「老人餐廳」，連廚房的冰箱都很老。此次停業時期，祥福藉機重新改裝排煙系統，並且更換冰箱，並且持續打掃、消毒工作，藉此維護館內環境衛生。

業者也透露，歇業時許多熟客都致電前來力挺，要求重新開業。隨著即將重新開幕，目前客人已陸續回流，訂位約有7～8成。而店內20多名員工都已陸續回歸，廚師也是同一批人，維持住店內的招牌味道，菜單與價位也都沒有調整，未來還會再研發新菜單面世。

祥福餐廳將於6月27日重新開幕。圖／取自祥福餐廳官網
祥福餐廳將於6月27日重新開幕。圖／取自祥福餐廳官網
鎮江肴蹄是祥福餐廳的代表料理之一。圖／取自祥福餐廳官網
鎮江肴蹄是祥福餐廳的代表料理之一。圖／取自祥福餐廳官網

疫情 冰箱 新冠肺炎

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