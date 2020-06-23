聽新聞
test
0:00 / 0:00
停業108天！「祥福餐廳」27日重新開幕 訂位已8成
創業自1995年，已經有25年歷史的「祥福餐廳」，因受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊而於3月歇業。隨著疫情趨緩，祥福餐廳預告將於6月27日重新開幕，目前也獲得老客人們力挺，訂位已經約8成。
鄰近捷運小巨蛋站的祥福餐廳，佔地約250坪，提供有多道江浙料理、北方點心。其中又以鎮江肴蹄、炒海瓜子、豆眼雞絲等料理最為代表性，現在還有時令的「綠竹筍」料理，也是許多饕客們的心頭好。2016年時，祥福餐廳在北市府的活動中，還被美食家們評選為「台北老味道」的代表名店之一。但是受到疫情波及，祥福餐廳3月11日時公告暫停營業，引起許多老顧客們的不捨。
目前隨著疫情趨緩，祥福餐廳將於6月27日重新開幕，並且已經開放電話預定。業者受訪時表示，祥福的客人多數年紀大、員工年紀也大，因此常被熟客們暱稱為「老人餐廳」，連廚房的冰箱都很老。此次停業時期，祥福藉機重新改裝排煙系統，並且更換冰箱，並且持續打掃、消毒工作，藉此維護館內環境衛生。
業者也透露，歇業時許多熟客都致電前來力挺，要求重新開業。隨著即將重新開幕，目前客人已陸續回流，訂位約有7～8成。而店內20多名員工都已陸續回歸，廚師也是同一批人，維持住店內的招牌味道，菜單與價位也都沒有調整，未來還會再研發新菜單面世。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言