12縣市明天熱翻！氣象局：大台北恐飆39度再破紀錄

明天一樣很熱。中央氣象局稍早針對12縣市發布高溫資訊，明天中午前後花蓮縣縱谷，台北市盆地有38度極端高溫出現的機率。對於今天台北站創下該站歷年來6月第二高溫38.4度，明天是否會再突破紀錄，氣象局說大台北地區明天不排除出現39度高溫，是本周最熱的一天。

氣象局說，受到太平洋高壓、西南風沉降影響，明天花蓮縣縱谷，臺北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台東縣、新北市、基隆市，南投縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣市、苗栗縣近山區或河谷為黃色燈號，有36度以上可能。