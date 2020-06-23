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12縣市明天熱翻！氣象局：大台北恐飆39度再破紀錄

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台北站今（23日）創下該站歷年來6月第二高溫38.4度。本報資料照片
台北站今（23日）創下該站歷年來6月第二高溫38.4度。本報資料照片

明天一樣很熱。中央氣象局稍早針對12縣市發布高溫資訊，明天中午前後花蓮縣縱谷，台北市盆地有38度極端高溫出現的機率。對於今天台北站創下該站歷年來6月第二高溫38.4度，明天是否會再突破紀錄，氣象局說大台北地區明天不排除出現39度高溫，是本周最熱的一天。

氣象局說，受到太平洋高壓、西南風沉降影響，明天花蓮縣縱谷，臺北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台東縣、新北市、基隆市，南投縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣市、苗栗縣近山區或河谷為黃色燈號，有36度以上可能。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣象局高溫資訊。圖／氣象局提供
氣象局高溫資訊。圖／氣象局提供

高溫 氣象局

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