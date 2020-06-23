影／推病友安寧 石崇良：預立意願者已破70萬人

為使末期癌友獲得優質照護與提升生活品質，台灣安寧照顧協會推動「愛心即食餐包」公益計畫，今募得500分冷凍鱸魚蔬菜粥，以實際行動表達對安寧病友的關懷與支持。

受邀捐贈與會的醫事司長石崇良表示，照顧癌症末期病人是非常辛苦的事，希望社會與更多善心企業能看到安寧病友需求外，而病人自主權益法上路已一年多，病友預立安寧醫療決定永遠不嫌早，至今已破70萬人，希望家屬都能尊重病友自主權益。

石崇良說，今年上半年因新冠肺炎打亂的大家生活，今年是2000年「安寧緩和醫療條例」立法通過並推動的20周年，其實是很值得紀念的一年，而今年也適逢安寧照顧協會成立25周年。原本醫事司準備了一系列活動，但因疫情所打亂，故「我們等了好久」，今天此活動算是安寧系列活動的第一炮。

談到安寧的推動，石崇良說從住院安寧到安寧共照，到這幾年推廣居家安寧、社區安寧，再到去年一月正式上路的「病人自主權益法」，其實台灣對末期病人照顧、臨終生命尊嚴的提倡，在世界各國來說是領先的，民眾能接受這樣觀點者越來越多。

他並舉例「預立同意安寧意願」註記總計，到今天為止已破70萬人。能有這樣的成績，要感謝如安寧協會蘇理事長，長期在安寧領域耕耘，並從醫院走到社區，對人性的關懷持續；其次也要感謝今認購捐贈「愛心即食餐包」公益計畫的社會永續發展協會，這樣的民間團體與志工、義工等協助宣導，讓疫情雖未結束，但關懷之心未減，讓認同安寧意願的人越來越多。

石崇良說，台灣的安寧療護品質在國際排名上第六，亞洲排名第一，但仍有很多挑戰要克服，包含資源投入、更多觀念轉變，「我們不要把最後這一里路，交給他人決定」，病人自主權利法，就是推廣這樣的觀念，把百年之後的事先規劃好、權力握在自己手裡決定，雖然還有很多挑戰要克服，醫事司會繼續努力。