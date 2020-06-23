報喜不報憂？環保署發布環境素養調查 拒提供全文

環保署今發布全台環境素養報告，調查學生、教師、民眾三大族群，發現環境態度、環境行為分數較佳，但環境知識不夠理想，至於是何種類型的環境知識及具體分數，環保署不願公布，只提供局部正面數字。雖然今天特地開記者會公布報告，但綜計處科長鄭惠文強調，報告還在審定當中，無法公開全文。

在媒體要求下，環保署最後僅提供問卷題目，但據了解，無論學生、教師、民眾對於氣候變遷方面的環境知識幾乎「滿江紅」。

像是「夏季氣溫屢創新高，是臭氧層破洞造成的嗎？」答案為非，超過五成大專教師答錯，近六成公部門人員答錯，逾七成幼兒園教師答錯，家管、退休或待業民眾更有超過八成答錯。答對率最高的族群是國中教師，但也僅六成三答對。

還有「過度燃燒煤、石油等化石燃料，會造成臭氧層破洞？」答案為非，從小學、國中、高中職、大專生，答對率都不到三成，國中生只有一成答對。

調查數據顯示，各族群在環境知識表現都不佳，尤其為民眾組，及格分數為70分，但公部門民眾僅84.8分、私部門民眾63.4分、其他民眾更只有50分。

環境行為、環境態度等題目，垃圾分類、少用塑膠袋普遍都有80分以上，已經成為全民共識。不過，近年環保署推動自備餐具，各族群評分自己外出是否自備餐具，都只有50分至70分，顯見行動力不足。

綜計處長劉宗勇說，透過環境素養調查，有利於推動環境教育工作，目前有做環境素養調查的國家不多，只有美國、南韓、土耳其、以色列，且是針對學生，不像台灣是大面向調查，盼做好環境教育，減少環保問題，成為永續發展的扎根工作。