淡海輕軌推5遊程 買一日券或集章贈送限量列車橡皮擦

端午節前，新北捷運公司推出淡海輕軌5大主題遊程，整合淡水在地「巷仔內」的旅遊資訊，除沿線美食及諸多知名景點，也和新北唯一文具觀光工廠「王子文具」合作，推出三環六線列車橡皮擦，供遊客買一日券或集章兌換。

本月25日起，民眾只要購買一日券即可獲得淡海輕軌列車造型橡皮擦，另可領取1份遊程地圖，搭乘輕軌到各站蒐集4個戳章，可在V01紅樹林站兌換環狀線、三鶯線及安坑線任一款列車造型橡皮擦，每款限量1千個。

新北捷運公司表示，這次遊程走訪綠山線沿線景點及商家，5大Chill主題的輕軌地圖及小卡放置在V01紅樹林站供旅客自由索取，可美拍、約會、品嘗美食、親子共遊或騎自行車，讓旅客輕鬆利用輕軌一日券趣遊淡海。

新北捷運公司表示，淡海輕軌綠山線沿線11個車站均放置幾米輕軌專屬元素及站名印章，民眾只要在V01紅樹林站服務台領取一張遊程地圖，購買1張50元的輕軌一日券可先獲得淡海輕軌列車造型橡皮擦，遊程地圖上只要集滿4個不同車站的印章也可兌換，限量隨機贈送，1人限換1個。

另外，本月底前，淡海輕軌感謝醫事人員防疫辛勞及台灣本土病例持續0確診，服務證或身分證號碼有2碼數字為0者，即可免費兌換當日不限搭乘次數的的淡海輕軌一日券。使用Line Pay Money等行動支付，也可享有車票5折優惠。