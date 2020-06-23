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後疫情時代全球經濟往哪去？龍應台基金會邀專家分享

聯合報 / 記者郭琇真／即時報導
龍應台文化基金會「夏季思沙龍」將於暑假期間連辦三場線上直播講座，探討後疫情時代的全球經濟變革與挑戰。圖／龍應台文化基金會提供
龍應台文化基金會「夏季思沙龍」將於暑假期間連辦三場線上直播講座，探討後疫情時代的全球經濟變革與挑戰。圖／龍應台文化基金會提供

新冠肺炎疫情重創全球經濟，世界銀行日前預測，今年全球經濟產出將萎縮5.2%，是二戰以來最嚴重的衰退。為此，龍應台文化基金會「夏季思沙龍」將於暑假期間連辦三場線上直播講座，邀請政大經濟系教授林祖嘉、台大經濟系名譽教授陳添枝及政大商學院財務管理系特聘教授周行一等重磅學者，現身探討後疫情時代的全球經濟變革與挑戰。活動當天願景工程FB將分享直播。

此系列講座由龍應台文化基金會主辦，聯合報系願景工程等單位協辦。講座主題為「明天過後，世界變了？」，7月4日下午兩點到三點半為第一場，由林祖嘉主講，主軸聚焦在全球化與反全球化的浪潮下，保護主義、民族主義紛紛抬頭，美國將何去何從。

緊接著，7月18日和8月1日同一時間，基金會將邀請陳添枝和周行一分別就大國對峙下的小國戰略，以及面對貧富差距、世代對立越趨嚴重的世界裡，新世代該如何迎擊，進行探討。

三場講座全程採線上直播，詳情關注龍應台文化基金會願景工程臉書

直播 龍應台 疫情 願景 新冠肺炎

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