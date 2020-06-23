安寧協會推愛心即食餐包 預募2500分助安寧病友

安寧病友的照護，不因新冠而減少。為使末期癌友獲得優質照護與提升生活品質，台灣安寧照顧協會推動「愛心即食餐包」公益計畫，與兩公益平台合作，發揮企業社會服務力量，今先募得500分冷凍鱸魚蔬菜粥，以實際行動表達對安寧病友的關懷與支持。

該公益計畫發起後，社會永續發展推廣協會率先響應認購500份，由該協會副理事長、知名藝人陳孝萱代表捐贈給台灣安寧照顧協會，將分送至馬偕、奇美、中山醫院等100位安寧病友，讓他們不因疫情減少至醫院的情況下，營養也能充足、助其前進動力。協會表示，期望在年底前募得2500分，助500位安寧病友營養補充。

台灣安寧照顧協會理事長、馬偕醫院安寧中心資深主治醫師蘇文浩表示，協會成立於1995年，提供末期病人完整身心靈的安寧照顧，使病人及家屬重拾生命尊嚴。而今年3月原要舉辦創立25周年活動，因新冠肺炎而一延再延，目前暫定為9月舉行。

蘇文浩說，他常跟病人說，安寧病房外更重要是居家安寧照顧，台灣目前因癌症死亡人數約五萬人，但全台灣安寧病房僅約500多床，再怎麼蓋也不夠住，所以很多病友還是會待在家裡，這時家屬如何照護就很重要。在照護病人經驗中，病人最怕在家時無法得到藥物、醫學等良好照顧，這時透過落實醫療社區化、家屬接觸安寧課程等就非常重要。

他說，在家照護雖可減輕家屬負擔，但照顧癌症末期病人是非常辛苦的事，病人可以睡覺、照顧的人則常是半睡半醒，壓力不小，協會延伸「在地老化」觀念，曾承辦安寧課程、培訓基層醫療院所與長照人員，關懷居家等，希望讓安寧落實在社區與長照系統。