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總統表哥王光祥收「2顆子彈」 前立委媳教唆被訴

長照A個管竟是工讀生充人數 工作重疊照專遭批疊床架屋

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
長照2.0至今上路已滿3年，照服專員與A級個管的工作定位長期被詬病。 示意圖／聯合報系資料照片
長照2.0至今上路已滿3年，照服專員與A級個管的工作定位長期被詬病。 示意圖／聯合報系資料照片

長照2.0至今上路已滿3年，照服專員與A級個管的工作定位長期被詬病，中華聖母基金會執行長黎世宏批評，A個管入行門檻低，加上單位為了要確保收案量，照顧現場竟出現Ａ單位聘僱工讀生或兼任人員擔任A個管，加上工作內容幾乎與照顧專員無異，批評此舉根本是疊床架屋，衛福部回應，將會思考退場機制，A個管還是必須要存在。

長照2.0於2016年上路，其中「長照ABC」為長照2.0的核心，失能長者無論是從醫院或是自行致電尋求長照資源，第一步都會先進入到各縣市的照顧管理中心，由照顧專員評估失能狀況，依照民眾居住地以及便利性，派案到A級單位，針對個案擬定計畫，媒合B單位以及C單位提供服務。

而長照2.0將長照ABC給予不同的定位，A級為長照旗艦店，有居服以及日照服務，B級為長照專賣店可提供居家照顧、社區照顧或是機構照顧等服務，C級為長照柑仔店則是有共餐、健康促進、延緩失能的服務。

黎世宏說，長照2.0推動時，衛福部有提出「長照2.0核訂本」，內容中完全沒有提到Ａ個管師的角色，上路後突然出現A個管，急就章上路，導致只要訓練7小時，人人都可以擔任A個管，而A單位中只要有一位個管師，就可以有150人的派案量，最高可以達到200人，有些不肖單位為了要爭取更多的派案量，直接找工讀生或兼職人員訓練7小時後就掛個管師職位，導致品質低落。

黎世宏說，各縣市的照顧專員也知道Ａ個管的品質不佳，有些複雜個案不敢下放，原本可以紓解照專壓力的A個管反而變成負擔，導致A個管及照專的工作根本重疊，實際上根本不需要A個管的存在，加上A單位常自設B或C單位，派案下去都是「自家單位」，也沒有真正以民眾利益為優先做思考。

立委吳玉琴表示，A個管是希望能分擔照專的工作，但現在兩者工作定位不明，應徹底改善這樣的亂象，否則疊床架屋的問題會繼續發生，也會讓長照經費用在錯的地方。

黎世宏批評，照專人力不足，應想辦法擴編各縣市照專的員額，卻長出A單位，且品質良莠不齊，發揮的效益有限，既然長照是國安議題，應比照社安網二年內長出近2000名社工補足，而不是設置Ａ單位。

衛福部長照司司長祝健芳表示，目前確實有出現這類的狀況，當初在設置A單位時希望能挖掘更多在社區內的個案，且若是希望可以擴大長照服務，勢必要結合民間的力量，因此才會產出A單位，初期A單位在布建時確實沒有做太多的資格限制，也導致目前的現象出現。

祝健芳表示，未來照專將會負起監督的角色，因此A個管的存在是有其必要性，至於照顧現場上出現「一條龍」派案的情況，她強調，一條龍不代表品質不佳，這不該是一條龍的原罪，不過派案的透明性將會透過資訊系統來做公布，至於A單位的品質控管，也將會在長照服務法中修法後制定退場機制。

長照 衛福部

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