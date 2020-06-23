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台中鐵路高架最後一哩路 台中站第三月台7月報交部啟用

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台中車站第三月台及第4至5股道現況。圖／交通部鐵道局提供
台中車站第三月台及第4至5股道現況。圖／交通部鐵道局提供

台中車站前因配合臺中市政府文資委員會決議，辦理該站北側發掘出日治時期機關車庫遺址的原地保留工程，導致影響第三月台及第四至五股軌道施作。交通部鐵道局今天表示，在去年4月積極趕工後，22日已完工，預定7月報請交通部同意啟用，完成台中鐵路高架的最後一哩路。

鐵道局說，執行台中都會區鐵路高架化計畫時，於2013年2月在台中車站北側工區，發現日治時期機關車庫遺址的磚牆，於2016年10月第一階段高架通車拆除平面鐵路後，進行全面發掘，經台中市政府文資審議委員會確認該遺址具有重要歷史保存價值，並決議「原地保存」，連帶影響該車站第三月台及第四至五股軌道施作，未能於2018年10月第二階段通車時配合啟用開放。

鐵道局說，去年2月台中市政府都市設計審議確認遺構原地保留方式，鐵道局隨即配合辦理變更設計、建照變更許可及趲趕工進，去年四月開工，耗時一年兩個月於22日完工，且已依規定完成啟用前各項檢查，辦理缺失改善中，如警告牌，預定7月缺失改善完成後會同台鐵局報請交通部同意啟用，屆時台中車站營運容量將提升為三個月台五個股道，除了便利台鐵路線調度外，也可紓解分散尖峰時間的旅客人潮，完善台中車站營運設施與空間。

鐵道局說，台中車站整體完工啟用後，與原地保留之古蹟舊站（含舊月台）及日治時期機關車庫遺構，將成為全國唯一的「三代同堂車站」。後續營運單位台鐵局商業空間進行開發，結合周邊鐵道文化園區計畫及台中市政府綠空鐵道軸線計畫與台糖湖濱生態園區等，將打造以台中車站鐵道文化意象為主軸的新亮點，並帶動舊城區再發展，重現往日榮景。

機關車庫遺構現況。圖／交通部鐵道局提供
機關車庫遺構現況。圖／交通部鐵道局提供

鐵道 遺址 日治時期

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