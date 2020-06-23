台中鐵路高架最後一哩路 台中站第三月台7月報交部啟用

台中車站前因配合臺中市政府文資委員會決議，辦理該站北側發掘出日治時期機關車庫遺址的原地保留工程，導致影響第三月台及第四至五股軌道施作。交通部鐵道局今天表示，在去年4月積極趕工後，22日已完工，預定7月報請交通部同意啟用，完成台中鐵路高架的最後一哩路。

鐵道局說，執行台中都會區鐵路高架化計畫時，於2013年2月在台中車站北側工區，發現日治時期機關車庫遺址的磚牆，於2016年10月第一階段高架通車拆除平面鐵路後，進行全面發掘，經台中市政府文資審議委員會確認該遺址具有重要歷史保存價值，並決議「原地保存」，連帶影響該車站第三月台及第四至五股軌道施作，未能於2018年10月第二階段通車時配合啟用開放。

鐵道局說，去年2月台中市政府都市設計審議確認遺構原地保留方式，鐵道局隨即配合辦理變更設計、建照變更許可及趲趕工進，去年四月開工，耗時一年兩個月於22日完工，且已依規定完成啟用前各項檢查，辦理缺失改善中，如警告牌，預定7月缺失改善完成後會同台鐵局報請交通部同意啟用，屆時台中車站營運容量將提升為三個月台五個股道，除了便利台鐵路線調度外，也可紓解分散尖峰時間的旅客人潮，完善台中車站營運設施與空間。