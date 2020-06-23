端午連假中南部恐下雨 高公局估：國五連假首日大塞車

端午連假將屆，根據中央氣象局預報，端午節連假第1、2日受到西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；第3、4日各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

高公局提醒，用路人端午節連假行駛國道若遇大雨或車多壅塞時，應小心、耐心駕駛，切勿任意變換車道，亦可考量行駛替代道路避開壅塞路段，尤其是欲前往宜花東的民眾，更要注意雨天路滑，務必與前車保持行車安全距離，小心駕駛。

高公局說，透過大數據分析，預測端午節連假4天重點壅塞路段及時段，例如像是端午連假首日，西部國道南向，上午5時後陸續有車流湧現，其中包括國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統。