高雄出現首例本土日本腦炎 60多歲住鳳山男子

高雄市出現今年首例本土日本腦炎確診病例，個案為60多歲男性，居住在高雄鳳山區。個案近期無國外旅遊史及動物接觸史、無疫苗接種史，6月13日開始出現發燒、頭痛等症狀，曾至診所看診，6月14日因症狀未改善、意識狀態改變至醫院就醫並收治住院，6月19日通報疑似日本腦炎，6月23日經疾病管制署研判為高雄首例本土日本腦炎確診個案，全國第4例日本腦炎確診個案。

每年5至10月為日本腦炎流行季節，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段。

日本腦炎患者通常經過5至15天潛伏期後出現臨床症狀，少部分會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重者可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，造成神經性後遺症包括語言障礙等，精神性後遺症則以脾氣暴躁、性格不正常等。

衛生局接獲醫院通報後立即進行相關疫情調查，個案意識昏迷、家屬對個案平日行蹤不甚清楚，防疫團隊透過個案居住地鳳山警分局協助訪查，重建確認個案活動史。

這名患者平時活動地點以住家為主，潛伏期間幾乎每天到小港區鳳鼻頭海釣，曾至林園區、小港區親屬住家。衛生局已針對個案居住地及活動地周圍進行水稻田的病媒調查及豬舍內懸掛捕蚊燈等防治措施，針對已查獲孳生三斑家蚊的水稻田（活動地2公里範圍周邊小港及大寮區各一處）進行蘇力菌生物防治滅蚊，也加強附近民眾的教育宣導及適齡兒童疫苗催種等，防疫情蔓延。