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高雄6旬翁意識混亂加護病房搶救 原來是日本腦炎惹禍

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
衛福部疾管署今公布，國內新增一例日本腦炎確診個案，也是高雄市今年首例個案，個案已轉出加護病房，現於一般病房治療，但意識仍稍為混亂。圖／疾管署提供
衛福部疾管署今公布，國內新增一例日本腦炎確診個案，也是高雄市今年首例個案，個案已轉出加護病房，現於一般病房治療，但意識仍稍為混亂。圖／疾管署提供

繼上周六一口氣出現首3例日本腦炎病例，衛福部疾管署今公布，國內新增一例日本腦炎確診個案，也是高雄市今年首例個案，個案已轉出加護病房，現於一般病房治療，但意識仍稍為混亂。疾管署提醒，日腦死亡率高達2至3成，籲民眾提高警覺，落實疫苗接種、防蚊措施。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案為居住高雄市鳳山區60多歲男性，近期無旅遊史，平時活動地包括鳳山區居住地及小港區鳳鼻頭漁港。個案6月13日因發燒、頸部僵硬至診所就醫，症狀未改善14日就醫收治住院，16日出現意識改變轉收治加護病房，經通報檢驗，於今日確診。

林詠青近一步說明，該男一度意識混亂，並非失去意識，而是對人、事、時、地出現混淆，最常見的就是不知道自己是誰或正處於何處，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，僅小於1％會出現症狀，甚至3至5成患者康復，仍會出現語言障礙、性格改變、肌肉無力等後遺症。

個案前往小港區鳳鼻頭漁港時常途經小港區親友住處，漁港及親友住處周邊發現有水稻田與養豬場，並於親友住處附近水稻田查獲三斑家蚊幼蟲，初步研判個案於小港區或鳳鼻頭漁港周邊感染的可能性較高，同住者無疑似症狀。衛生單位已前往個案活動地周邊進行捕蚊燈懸掛措施。

疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共4例確定病例，個案居住地分別為屏東縣2例、台南市及高雄市各1例，個案活動地附近多有高風險環境；2016至2019年全國同期確定病例數分別為7、9、20及12例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，民眾不可掉以輕心。

疾管署副署長莊人祥提醒，日本腦炎疫情正值流行高峰，提醒民眾應按時帶幼兒接種日本腦炎疫苗，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，請做好防蚊措施，如自覺有感染風險，可評估自費接種疫苗。

日本腦炎 疫苗

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