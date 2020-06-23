屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

衛福部疾病管制署今公布，屏東縣新增一例漢他病毒出血熱病例，從事肉品業，平時活動地以屏東住家及高雄工作地為主，截至今日，住家及工作地就捕獲老鼠11隻，國內今年累計7例，20年同期新高紀錄。餐飲業、市場攤販、食品工廠等應落實環境衛生與消毒，避免疫情發生。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增個案為屏東縣40多歲男性，個案6月1日起出現發燒、畏寒、腹瀉及全身痠痛症狀，2日至診所就醫，因症狀未改善，於4日再次就醫並收治住院，經通報檢驗確診。目前個案已康復出院，同住家人無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥表示，該男未遭鼠類咬傷紀錄，由於住家及工作地都有鼠類出沒，感染地仍待釐清，衛生單位已前往個案住家及工作地周邊進行捕鼠、滅鼠及環境消毒等防治作業，截至今日，住家及工作地共捕獲老鼠11隻，將採檢送驗。

除遭帶病毒的齧齒類動物咬傷據感染風險外，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體都可能遭感染。林詠青提醒，若在發現家中有老鼠蹤跡，如糞便及屍體，應先佩戴口罩、手套，並以稀釋漂白水潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

國內今年截至6月22日累計7例漢他病毒出血熱確診病例，個案居住地為高雄市4例、屏東縣、新北市及基隆市各1例，莊人祥表示，目前疫情皆為散發個案，無群聚疫情，今年疫情較高原因仍待分析；自2010年以來累計21例，性別以男性13例為多；年齡則以40歲以上17例為多。

感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。