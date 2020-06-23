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騎車到待轉區要打方向燈？網友正反論戰 交通大隊解答了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「騎車到待轉區需要打方向燈嗎」，貼文立刻掀起討論。待轉區示意圖。聯合報系資料照片／記者徐如宜攝影
有網友好奇「騎車到待轉區需要打方向燈嗎」，貼文立刻掀起討論。待轉區示意圖。聯合報系資料照片／記者徐如宜攝影

馬路設置「機車待轉區」是為了讓騎士在較大路口左轉時，能更安全通行，不過近年來由於路況與設計因素，待轉區常被戲稱為「待撞區」。這讓一名網友好奇「騎車到待轉區需要打方向燈嗎」，貼文掀起正反意見，對此問題交通大隊也作出回應。

原PO在PTT發文表示，朋友直行去待轉區，結果被後面汽車追撞發生車禍，有行車記錄器、速度跟路線證明當時已經盡量切右邊外線，但作筆錄時警察說要轉就要打方向燈，可是從行車紀錄器的畫面來看，「我朋友幾乎是龜速往待轉區慢慢騎過去，有沒有人可以跟我說一下到底要不要打方向燈」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「要吧！至少我會打」、「他被警察拐了，就說直行進待轉，沒有轉彎才對」、「後車撞前車，不是後車的錯嗎？」、「不用打，看過兩段式先打右轉燈，會讓真要右轉的誤判」、「看情況、路況打，燈是打給後方來車看的信號，不是拿來死背的」、「我會打至少後方會有個警訊，責任我認為要看待轉區明不明顯，有些根本沒線」、「還是打一下比較安全」、「法律規定不用打」。

針對騎車到待轉區需要打方向燈的問題，交通大隊表示「法律上其實並沒有規定待轉要打方向燈，除非是有涉及『變換車道』才需要打燈（內側車道要進待轉區），如果原本就在外側車道就不用，機車只要減速慢行即可」。

車道 PTT

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