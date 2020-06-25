狠甩過敏症頭！超高CP值奈米級空氣清淨機 只限大潤發

聯合線上 / 文／黎允之

早上起床就哈啾、鼻塞、皮膚癢……，都是髒空氣惹的禍！空污日趨嚴重，不僅過敏兒童人數激增，許多成人也開始出現過敏症頭，一旦遇到大雨連炸的潮濕天氣，就會誘發咳嗽、氣喘、鼻過敏、眼睛紅等不舒服的症狀，不僅影響睡眠品質，連帶影響白天工作和學習的成效。

▲空污導致過敏人數激增，鼻過敏、皮膚癢影響睡眠品質與工作成效。 圖／Dean Wu 攝影
▲空污導致過敏人數激增，鼻過敏、皮膚癢影響睡眠品質與工作成效。 圖／Dean Wu 攝影

室內空氣汙染是室外的2-5倍
別以為宅在家不出門就沒事，室內溼度高、空氣品質差，都是健康的隱形殺手！根據美國環保署EPA研究顯示，室內空氣汙染的程度是室外的2倍至5倍。室內空氣中的濕氣、黴菌、揮發物等，更令家人的健康飽受威脅，因此，淨化室內空氣十分必要。

▲室內空氣中的濕氣、黴菌、揮發物等，是健康的隱形殺手。(產品實際大小請參考賣場實品。) 圖／Dean Wu 攝影
▲室內空氣中的濕氣、黴菌、揮發物等，是健康的隱形殺手。(產品實際大小請參考賣場實品。) 圖／Dean Wu 攝影

抗PM2.5還不夠，奈米級的才夠力！
獲得SGS等國際認證的飛利浦空氣清淨機擁有奈米級濾淨力，可過濾小至PM0.003(3奈米)空氣懸浮微粒，包含腸病毒、甲醛及揮發性有機物、細菌、黴菌等，濾除率達99.9%。市面上許多空氣清淨機標榜能過濾PM2.5的懸浮微粒，其實是不夠的，許多病毒像是白喉桿菌、百日咳桿菌都遠比PM2.5小的多，因此，一定要有奈米級的濾淨力，才能真正守護家人的健康。飛利浦AC3033空氣清淨機適用於一般家庭客廳，甫上市即在各大百貨通路引起高詢問度，量販店中只有大潤發獨賣。

▲飛利浦空氣清淨機擁有奈米級濾淨力，量販店中只有大潤發獨賣。 圖／Dean Wu 攝影
▲飛利浦空氣清淨機擁有奈米級濾淨力，量販店中只有大潤發獨賣。 圖／Dean Wu 攝影

此外，飛利浦空氣清淨機擁有獨特360度進氣設計，室內全面淨化零死角，並運用Aera Sense感應科技即時顯示空氣品質。功能齊全但操作簡單，一鍵自動淨化，每分鐘自動掃描空氣汙染物高達6萬次，同時還有「過敏原模式」、「睡眠模式」，夜間感應模式超靜音，讓睡覺時能夠呼吸清新空氣，一招神解過敏不適！

▲超靜音夜間感應模式，大大提升睡眠品質。 圖／Dean Wu 攝影
▲超靜音夜間感應模式，大大提升睡眠品質。 圖／Dean Wu 攝影

高顏值X爆表CP值 圈粉無數
有實力有內涵，外觀當然也要高顏值！飛利浦空氣清淨機外觀採北歐風簡約設計，未來感十足，能夠融入各式居家風格，輕奢百搭的外觀已圈粉無數講求品味的消費者，CP值爆表的價位更是引起市場轟動！(飛利浦A1213外觀尺寸： 21x54.3x 32.5cm；飛利浦A3033外觀尺寸：64.5x 29x 29cm)

大潤發推出超佛心價格與網路電商同步PK，消費者非但不用擔心買貴，還可至現場體驗，並享有分期優惠： AC1213(最大適用坪數13坪)：售價9,688元，分期價：807X12期；AC3033(最大適用坪數18坪)：售價18,990元，分期價：633X30期，每個月花少少錢，就能時時呼吸好空氣，從裡到外有效提升身體的保護力！無論是家有小孩、長輩、毛寶貝、過敏族群或追求健康的民眾，都需要入手一台奈米級空氣清淨機，為全家人的呼吸把關，歡迎民眾至賣場鑑賞體驗！

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