全台燒成紅番薯！鄭明典：中午出門好熱 端午也會爆熱

全台燒成紅番薯。今天各地晴朗炎熱，台北、板橋、新竹皆創下今年最高溫。氣象局代理局長鄭明典就在臉書上感嘆，「中午要出門，好熱！」另外鄭明典接受本報採訪時也說，端午節天氣也會非常熱，提醒民眾慎防熱傷害。

中央氣象局說，台北測站中午11時54分出現37.8度高溫，創該站今年最高溫，板橋和新竹也破該站今年記錄，分別飆至37.3度和35.6度。下午2時到3時不排除再創下新高。

按照氣象局最新統計，截至下午1時07分，最高溫在台北37.8度，再來是基隆37.6度，接著依序是板橋37.3度和社子37.3度、富源37.2度、玉里和土場37.1度，內湖和南投服務區也有36.9度。

根據氣象局高溫資訊，受到太平洋高壓、西南風沉降影響，今天花蓮縣縱谷，台北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台東縣，新北市，基隆市，宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、南投縣近山區或河谷則為黃色燈號，留意36度高溫。