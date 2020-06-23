親子共讀好處多 0到6歲開始培養閱讀習慣

寶寶0到6歲為大腦成長關鍵期，嘉義縣大林慈濟醫院小兒科醫師林士惟表示，寶寶還在媽媽的肚子裡時，就會聽見來自媽媽及外面世界的聲音，當父母親讀一本自己喜歡的書給寶寶聽，就是親子共讀的開始，坐月子中進行親子共讀，也有助於增進親子的關係。

0到6歲是人一生中大腦生長最快速的時期，科學家證實嬰兒剛出生時，對聲音的敏感度最高，父母對孩子唱歌、說話、朗讀，會刺激孩子的大腦，強化其原有的神經連結或形成新的神經連結，讓孩子內心充滿安全感、溫暖與被關愛，長大後會將這種溫馨甜蜜的親情和書本產生連結，因而更喜歡閱讀。

林士惟建議，親子閱讀的原則是寧慢勿快，寧少勿多，寧遊戲勿教訓，寧輕鬆勿嚴肅，針對新生兒可「照本宣科」幫助孩子認識書寫文字，並增進孩子對內文的了解，大一點的孩子，則可用自己的語言說故事，邊說邊提問題，也可跟孩子討論，以多元嘗試方式，尊重孩子的興趣與直覺，讓孩子產生興趣。

林士惟表示，提早閱讀已成為世界潮流，家長們千萬不要以為寶寶很小聽不懂，或認為共讀很難懂，其實閱讀是父母送給孩子一生最受用的禮物，千萬要早點開始，並且要耐心陪伴、持之以恆。

大林慈濟醫院表示，2000年國際成人閱讀能力調查報告中指出，閱讀能力強的人，工作機會多、薪水較高；目前國內有許多民間團體正積極推動親子共讀，家長們可在網路上、各縣市圖書館取得親子共讀技巧及相關資訊。