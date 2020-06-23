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聰明省電省大錢 台電籲走出戶外

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
夏日冷氣用得多導致電費高，省電達人表示，可以藉由常常清洗濾網等方式來省電。（Photo from網路截圖）
夏日冷氣用得多導致電費高，省電達人表示，可以藉由常常清洗濾網等方式來省電。（Photo from網路截圖）

「走出戶外拼經濟，少在家裡吹冷氣。」台電23日舉辦「我省電我驕傲」記者會，邀請節電大使、台電女排隊的隊長張秝芸和知名省電達人張偉明，分享省電撇步。張偉明指出，夏天吹冷氣是導致國人夏季電費居高不下的主因之一，但可以透過定期清理冷氣濾網、搭配電風扇使用、善用定時開關，不要一直重複開關等，提高冷氣效。

除了提高冷氣效能，張偉明還提到，因為熱水瓶耗電高，建議用快煮壺加上保溫瓶的組合，喝熱水的同時又可以省電。另外，保持室內通風、調低熱水器溫度等，都是既簡單又省下不少電費的撇步。

節電大使張秝芸則開玩笑說，自從開始擔任節電大使，每當球隊結束練習後，都會被特別問該怎麼節電比較好，也感覺自己身負宣導節電的責任。她分享自己的節電方法，就是多外出運動，除了排球以外，也會嘗試各樣的戶外活動，健康又能訓練體能。

台電總經理鍾炳利提醒，夏天往往是用電高峰，今年更是比去年同期增加了0.8%，因此希望透過活動宣導、節電獎勵金等鼓勵民眾節電。他表示，隨著疫情趨緩，民眾應多到戶外活動，「走出戶外拼經濟，少在家裡吹冷氣。」

此外，會上舉行了節電績優頒獎典禮，邀請節電有成、來自全台灣的22間學校，其中包括以省下逾33萬度奪冠的台北歐洲學校、省下12.1萬度電的桃園市清華高中及省下10.6萬度的嘉義市興華高中。

台北歐洲學校分享表示，學校建置了全校電能監控系統，可以有效把關用電情形，且從日常生活鼓勵學生節電，例如低樓層不搭電梯；獲獎的基隆市正濱國中則是使用省電燈泡，並逐步將電器換為有節能標章的電器。

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