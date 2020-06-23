台北熱飆37.8度創該站今年最高溫 板橋新竹也破紀錄

又破紀錄。今天氣溫炎熱，中央氣象局說，台北測站中午11時54分出現37.8度高溫，創該站今年最高溫，板橋和新竹也破該站今年記錄，分別飆至37.3度和35.6度。氣象局說，下午2、3時不排除更高溫。

根據氣象局高溫資訊，受到太平洋高壓、西南風沉降影響，今天花蓮縣縱谷，台北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台東縣，新北市，基隆市，宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局說，建議避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣象局說，未來一週台灣附近天氣高溫炎熱，24到26日受西南風影響，水氣增加，中南部降雨機率提高，北部、東半部仍是多雲到晴好天氣，27日各地水氣減少，僅南部地區清晨會有零星短暫陣雨，午後雷雨則集中在各地山區及宜蘭近山區。

降雨部分，氣象局說，24到26日受西南風影響，水氣增加，中南部降雨機率提高。北部、東半部仍為多雲到晴好天氣。27日後各地水氣減少，晴朗炎熱，僅南部留意清晨會有短暫陣雨，午後雷雨則集中在各地山區及宜蘭近山區。