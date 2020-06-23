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共享電動滑板車夯 隨停方便恐擾民

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
共享電動滑板車輕便且可以隨停，但其高耗損率以及管理不易，仍讓許多城市不敢放行。（Photo from網路截圖）
共享電動滑板車輕便且可以隨停，但其高耗損率以及管理不易，仍讓許多城市不敢放行。（Photo from網路截圖）

共享電動滑板車風靡歐美，然而隨處可停的方便性是一大誘因。比起腳踏車，電動滑板車較便攜帶，更適合超短程使用。然而，隨停的電動滑板車多少會與行人、腳踏車、機車爭道。雖然電動滑板車在舊金山、洛杉磯等城市盛行，但因為法規不完整，仍有許多地方如英國，尚未核准共享電動滑板車合法。

環保方便易上手

大多數民眾對電動滑板車的想法不外乎環保、方便等。根據美國社群論壇Quara對於共享電動滑板車的優缺點討論，大多數民眾認為電動滑板車適用在超短程（例如5公里以下）的距離很方便，且比腳踏車輕更好攜帶。

若是共享電動滑板車，價格上也負擔得起，且共享電動滑板車可以隨停隨用，只要避開人行道及重要出口。因此電動滑板車的效益吸引了大型科技公司投資，如Uber、Google都向美國共享電動滑板車公司Lime挹注資金，Uber更是在今年5月，不畏疫情影響，向Lime投資了1700萬美金。

另外，《企業家》也曾分析，雖然共享「單車」以男性使用者居多，但共享電動滑板車的女性支持者卻比男性多，原因在於電動滑板車省力（不必踩踏板），即使穿高跟鞋或裙子出門，都可以保持完好形象。

安全與電池問題

《企業家》也提到，電動滑板車雖方便，但仍有隱憂。如電動滑板車速度幾乎可以和汽車並駕齊驅，很容易發生擦撞危險；電動滑板車雖然有停車規定，但基本上哪裡都能停，也常造成行人出入不便。

以Lime舉例，從舊金山起家，最早在加州個城市獲准合法，但紐約市直到今年4月才核准Lime可以進駐，英國城市如布里斯托則還在測試階段，且因為疫情，共享經濟都受到衝擊。然而《Dublin Inquirer》認為，各城市應趁疫情來完善電動自行車的法規、劃分專用道的，可以幫助民眾更安全無虞的享受馳騁的方便。

另外，電動滑板車的電池為鋰電池，有一定的使用壽命，若廢棄鋰電池沒有正確處理，反而會對環境造成污染。

此外，滑板車的輪胎不比腳踏車輪胎大，又非充氣輪胎，若行經不平整的路面，很容易損壞，尤其是共享電動滑板車，因為隨停隨用，常常在外風吹日曬，甚至泡在高過底盤的水裡，耗損率較高，也易發生危險。

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腳踏車 舊金山 疫情

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