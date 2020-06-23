援助16國撐過疫情 農委會贈送近2萬噸公糧

今年因疫情衝擊，部分國家採取人流管制與國境封閉等措施，導致全球糧食供應鏈受影響。農委會農糧署表示，今年計畫將3萬6410公噸白米，透過外交部、慈濟基金會送至邦交國海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、史瓦帝尼及非洲缺糧地區等16國貧民、災民手中。截至5月底，已供應1萬980公噸公糧白米。

農糧署說，台灣91年起辦理國際人道援外糧業務，在不影響國內糧食安全、不影響國際貿易秩序、無償原則下，將公糧送往因貧窮、飢餓或重大災變的國家地區，18年來不中斷，遍及非洲、中南美洲、亞洲、大洋洲等40國，累計提供白米40萬公噸。

承攬農糧署公糧加工業務業者表示，在疫情氛圍下，能參與政府國際糧食援助工作與有榮焉，看到一包一包印有Taiwan Can Help的白米裝進貨櫃，內心有莫名感動及喜悅，除了可以幫助最需要的人，也很開心能夠與國際友邦分享台灣米，讓台灣米發揚國際。