亞泥礦場承諾啟動諮商 族人痛訴：究竟要挖到何時？

花蓮新城山礦權展延案爭議多時，亞泥昨主動發出新聞稿，承諾啟動原住民諮商。亞泥今上午召開股東會，環團在場外舉辦記者會表示，他們今天放棄以小股東身分進入股東會權益，是為了釋放善意，希望亞泥遵守承諾。族人則說，當初說好採礦20年，沒想到挖不停，亞泥應面對長久質疑，「究竟要挖礦到何時？」

礦業法霸王條款「免環評、免告知、免同意」，至今沒有修法，亞泥在花蓮新城山礦場的礦權原本為62年至106年，又在2017年取得20年礦權展限，可開挖到126年。

反亞泥還我傳統領域自救會長田明正表示，新城山礦場距離太魯閣部落不到200公尺，46年來族人長期忍受爆破震動、粉塵、輸送帶日以繼夜的噪音，現在採礦已愈來愈靠近族人房舍，危及居住安全。他希望，亞泥能與族人協商，政府也要建立制度性的協商機制，直到完全解決亞泥案的長久衝突為止。

自救會副會長白誠實說，亞泥承諾啟動原住民諮商，看似釋放善意，但亞泥2017年6月15日曾在報紙刊登「主動縮減近四成礦區」的承諾，「為何三年後的今天還沒做到？」若登報的承諾都不用遵守，怎麼相信新聞稿的善意也會被執行？

Ayun部落會議總幹事鄭文泉表示，他的家族土地從民國62年就被亞泥畫入礦場，且設下圍籬不得進入，200多個地主有相同遭遇。去年亞泥董事長徐旭東在股東會說，是他們的祖先同意採礦，「但我很確定的是我的祖先並沒有同意」。

鄭文泉說，當初亞泥也說只要採礦20年，沒想到一採就無法停止，未來還要繼續一直採，不知道什麼時候會停。若亞泥真有誠意跟族人協商，應先將土地返還給族人。

地球公民基金會花東山林主任黃靖庭說，依照原基法，亞泥本來就應該踐行諮商同意程序，並非亞泥新聞稿所稱基於企業社會責任，請亞泥切勿模糊焦點。既然亞泥設身處地為部落居民著想，應同意撤回礦業權展限的上訴，否則就是玩兩面手法，一邊釋出善意，一邊卻透過訴訟企圖規避諮商同意。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，在場很多人都是亞泥小股東，有合法進入股東會的資格，但這次放棄入場，是希望讓亞泥知道，「你釋放善意、我們也釋放善意」，一定要履行此次承諾。