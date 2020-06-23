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大腸癌免摘「菊花」 高醫首所達文西手術中心提升技術

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高醫成立全台首所「大腸直腸外科達文西手術觀摩看刀中心」，讓國內外醫師前來高醫學習觀摩，提升台灣醫療在世界的能見度。記者徐如宜／攝影
高醫成立全台首所「大腸直腸外科達文西手術觀摩看刀中心」，讓國內外醫師前來高醫學習觀摩，提升台灣醫療在世界的能見度。記者徐如宜／攝影

高醫今天成立全台首所「大腸直腸外科達文西手術觀摩看刀中心」，大腸直腸癌已連續12年蟬聯國人癌症發生率榜首，很多人一聽到大腸直腸癌就擔心要做人工肛門而害怕治療。為了保住病人的肛門及自尊，高醫引進達文西機械手臂直腸切除術，從400多例達文西手術成果分析，5年存活率為86.1%，肛門保留率更高達 96.3%，大大提升病人的生活品質與滿意度。

達文西手術緣起於美國國防與太空項目之一，預設能以遠距方式治療戰場上的士兵，或是讓醫師能遠端治療太空人。

高雄從2013年引進達文西機械手醫微創手術，大腸直腸外科已施行超過410例，並獲國際原廠認證，成立全台首所大腸直腸外科達文西手術「觀摩看刀」中心，將可協助國內外醫師前來學習達文西機械手臂的操作竅門。

高醫大腸直腸外科醫師王照元表示，直腸癌因病灶臨近肛門，骨盆腔又相當狹小，使得無手腕轉彎的腹腔鏡器械無法有效切除，有些患者甚至必須切除肛門。而達文西手術由於其精細，可在狹小空間內如靈蛇般遊走，可在盡量保留肛門情況下，切除病灶，並做淋巴結廓清，降低局部復發風險。

高雄柯先生因長時間解便不順，就醫發現肛門口有顆10公分的腫瘤，醫師評估若開刀切除的話，勢必要做永久性人工肛門。為了保留原有肛門的完整及病人的自尊，王照元先採取標靶藥物治療，3年後腫瘤縮小至約5.4公分，再施行達文西機械手臂直腸切除術，成功保留了病人的「菊花」。柯先生今天特別來謝謝高醫團隊，「讓我身上不用多了一個永久性肛門。」

高醫院長侯明鋒表示，達文西機械手臂微創手術是目前全球最先進的機器人輔助微創手術系統，醫院要成立達文西手大腸直腸手術觀摩看刀中心，至少要累計300例手術的經驗，也需要能有相當完整的醫療教學團隊，才能接受原廠的認證，高醫是國內第一家符合此資格的醫院，未來將協助國內外醫師團隊深化進階教育，造福更多的病患。

王照元說，達文西手術具有傷口小、失血少、恢復快及高比率的肛門保留率等優點；其3D高解析度、10倍光學放大視覺，以及比人類手腕旋轉和彎曲動作更加靈巧的機器手臂，在狹小的骨盆腔中手術仍能運轉自如。高醫400多例達文西手術成果分析，5年存活率為86.1%，肛門保留率更高達 96.3%，大大提升病人的生活品質與滿意度。未來希望透過手術觀摩看刀中心成立，讓國內醫師不必出國，就能在高醫學習觀摩，也可吸引其他國家醫師前來探索研究，提升台灣醫療在世界的能見度。

高醫成立全台首所「大腸直腸外科達文西手術觀摩看刀中心」，讓國內外醫師前來高醫學習觀摩，提升台灣醫療在世界的能見度。記者徐如宜／攝影
高醫成立全台首所「大腸直腸外科達文西手術觀摩看刀中心」，讓國內外醫師前來高醫學習觀摩，提升台灣醫療在世界的能見度。記者徐如宜／攝影
病患感謝高醫大腸直腸外科醫師王照元（右），為自己保住肛門與生活品質。記者徐如宜／攝影
病患感謝高醫大腸直腸外科醫師王照元（右），為自己保住肛門與生活品質。記者徐如宜／攝影
高醫成立全台首所「大腸直腸外科達文西手術觀摩看刀中心」，讓國內外醫師前來高醫學習觀摩，提升台灣醫療在世界的能見度。記者徐如宜／攝影
高醫成立全台首所「大腸直腸外科達文西手術觀摩看刀中心」，讓國內外醫師前來高醫學習觀摩，提升台灣醫療在世界的能見度。記者徐如宜／攝影

微創手術 達文西 高醫

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