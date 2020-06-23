台灣Pay公益起跑 捐款助受暴婦女、身心障礙者

今年上半年受新冠肺炎疫情影響，全球經濟萎靡，連帶社福團體募款也跟著萎縮。彰化銀行為助弱勢逆風飛翔，推出台灣Pay「愛在彰銀e啟行動」公益活動，與失親兒、雙福、現代婦女、樂山園基金會等4家公益團體攜手合作，即日起至11月30日透過「彰銀行動網」與「台灣行動支付」APP，綁定捐款，每筆達10元以上捐款，彰銀另捐出10元。

自2018年起，彰銀已連續兩年推出台灣Pay公益活動，透過彰銀錢包小額募款，每年都募得百萬元以上，今年再推動「愛在彰銀e啟行動」，即日起至11月30日止，民眾只要透過「彰銀行動網」與「台灣行動支付」APP，綁定彰銀帳號或信用卡並進行捐款，每筆達10元以上捐款，彰銀另外相對捐款10元。

今天的開跑記者會上，除樂山園基金會院童展現熱力舞蹈，樂山教養院院長張嘉芳說，社會普遍認為心智障礙者什麼都不會，但就她在樂山5年時間，孩子幫助她學會單純、快樂，疫情充滿未知數，感謝彰銀在疫情期間陪伴院童往前走。

現代婦女基金會受助個案曉雯也透過影片提及受暴經驗，她說，家對每個人理應是最安心的地方，但對她女兒來說，用鑰匙開啟家門，是很恐懼、可怕的事情，如果沒有社工提供法律協助，她跟女兒可能走不出家暴。

為了想讓小孩擁有好一點的成長環境，不要每天都活在恐懼當中，曉雯鼓起勇氣帶著小孩離家，並努力打造個人烘焙品牌，賣起麵包和點心，今天也託現代婦女基金會將她的烘焙品帶到現場，感謝支持公益的朋友。

針對單次捐款達一定金額的民眾，彰化銀行與各受助基金會也準備了具有紀念意義的超值贈品，包括經典款後揹包、精美餐具組、嚴爵音樂線上課程、社企咖啡掛耳包、美人咖啡豆、天使畫作文創品-春天磁鐵組、泡泡毛巾或安心步子公益悠遊卡及卡套等善心小禮物。